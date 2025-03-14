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羽毛球｜「鄧吳配」中國大師賽挫國家隊組合　3仗不失一局晉4強　全英賽8強安洗瑩大戰陳雨菲 (18:37)

中國羽毛球大師賽今（14日）續在江西省瑞昌市激戰，港隊混雙「鄧吳配」鄧俊文／吳芷柔，於8強直落兩局淘汰國家隊的李泓毅／鮑驪婧，將與另一國家隊組合廖品逸／黃可欣爭入決賽，後者爆冷以2：1反勝頭號種子日本隊組合西大輝／佐藤灯。

被列為賽事混雙7號種子的鄧俊文／吳芷柔，首局與非種子組合李泓毅／鮑驪婧鬥得激烈，終在刁時險勝26：24，次局乘勝追擊，再以21：16再下一城，歷時47分鐘以局數2：0勝出，並得以繼首、次圈先後淘汰馬來西亞的賴俊呈／黎庭岑及國家隊的商亦辰／林芳靈後，保持3仗不失一局晉身4強，下場對手是意外地以18：21、21：19、21：13，反勝頭號種子日本的西大輝／佐藤灯的非種子國家隊組合廖品逸／黃可欣。至於另一場4強上演國家隊「內訌」，由5號種子馬曦翔／李茜對8號種子章涵宇／唐睿芝。

此外，屬超級系列千分賽的全英公開賽續於伯明翰上演，女單「世一」韓國的安洗瑩及國家隊的陳雨菲在次圈，同以2：1分別淘汰蘇格蘭和印尼選手後，將於明晨8強交鋒。安洗瑩曾在上周的法國大師賽決賽挫陳雨菲封后，而另一場矚目之戰的8強是一對日本好手山口茜惡鬥宮崎友花；男單次圈方面，次號種子丹麥名將安杜臣大熱倒灶，以0：2負中華台北的王子維無緣8強，而兩國手石宇奇及李詩灃則在8強同以2：0，分別淘汰新加坡籍的駱建佑和印度籍的勒斯亞後，在4強狹路相逢。

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