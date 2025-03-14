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歐霸｜曼聯4：1大勝皇蘇入8強　般奴費南迪斯連中三元獲讚完美隊長　熱刺反勝阿爾克馬爾晉級 (16:49)

今季只餘歐霸可爭的曼聯與熱刺分途晉身8強。「紅魔」今晨（14日）憑隊長般奴費南迪斯連中三元，在16強次回合主場以4：1反勝下半場10人應戰的皇家蘇斯達，兩回計贏5：2，8強將對里昂，主帥魯賓艾摩廉賽後大讚般奴是完美隊長；熱刺多名主力相繼傷癒復出下，主場3：1贏阿爾克馬爾，兩回合計反勝3：2，晉級後將鬥法蘭克福。

英超表現差勁的曼聯與熱刺，今季只餘歐霸爭冠才能取得來季歐聯資格，紅魔上周在歐霸16強首回合作客1：1打和皇家蘇斯達，次回合重返奧脫福球場，不過今場法籍球證巴斯坦執法犯規尺度極為仔細，全場共判4球12碼，包括10分鐘曼聯先輸極刑，奧蘇國腳前鋒奧耶沙巴爾操刀得手領先，紅魔6分鐘後亦博到12碼由般奴主射扳平，這名30歲中場換邊後5分鐘再入一球12碼，加上87分鐘射門完成帽子戲法，以及達洛治補時埋齋，以4：1大勝在63分鐘有阿林布魯回防拉跌柏德列多古領紅被逐的皇蘇，總比數贏5：2，晉級8強後將鬥有舊將尼曼查馬迪在陣的里昂，後者總比數7：1大破布加勒斯特星隊。8強將於下月11日舉行首回合。

般奴費南迪斯繼2020年的拉舒福特後，近年第2名曼聯球員在歐洲賽連中三元，且近4仗入5球，連同士砵亭時期，並以24球及17次助攻共41球成為歷來歐霸參與最多入球球員，賽後獲曼聯主帥魯賓艾摩廉大讚為「完美隊長」，「當曼聯有需要時，般奴就會挺身而出，他是完美的隊長，我們要為他贏得冠軍，這是他應得的」。此外，賽事85分鐘領先2：1時，左翼衛柏德列多古主動向球證澄清對方沒踢中他要求取消12碼，其後VAR亦推翻判決，事後獲艾摩廉讚揚行為。

另邊廂，首回合落後一球的熱刺，次回合重返主場憑翼鋒威爾遜奧度拔梅開二度，以及中場占士麥迪臣建功，以3：1擊敗荷甲球隊阿爾克馬爾，兩回合計反勝3：2入8強，將鬥總比數6：2淘汰阿積士的德甲法蘭克福。熱刺今季傷兵問題嚴重，多名主力近期相繼復出，今仗是一對中堅基斯甸羅美路與雲迪尹相隔3個月首次同場正選，領隊普斯迪高路賽後欣喜「真正的熱刺」即將歸來。

歐霸16強次回合賽果

曼  聯 4：1 皇家蘇斯達

格拉斯哥流浪 0：2 費倫巴治

熱  刺 3：1 阿爾克馬爾    

畢爾包 3：1 羅  馬

法蘭克福 4：1 阿積士

拉  素 1：1 柏辛域陀尼亞    

奧林比亞高斯 2：1 波杜基林特

里  昂 4：0 布加勒斯特星隊

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