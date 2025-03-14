NBA｜史堤芬居里入第4000球3分里程慶祝37歲生日　領勇士大炒帝王取六連勝 (18:22)

居里今仗只需再入兩球3分球便可達成4000球里程碑，最終他在第3節剩餘8分19秒時射入這場第2球3分球達標。雖然他全場6次起手3分僅兩中只得11分，不過有7名隊友得分雙位數，包括中鋒祖利蒙特格連攻入今季新高23分，帶領勇士主場130：104大勝帝王，收穫六連勝。

今日37歲生辰的居里在第16年職業生涯達到里程，且遠超3分球總數排名第2、洛杉磯快艇後衛夏登的3127球。賽後被問到未來還想挑戰紀錄多遠時，他僅稱只會專注當下，「我不知道未來還能再射入多少球，但會盡我所能繼續推動這項紀錄。我認為自己只是讓大家了解近年NBA比賽的變化，而我成為其中一部分」。勇士主教練卡爾讚揚愛將的成就，早已超越今次的數字紀錄。

至於洛杉磯湖人縱有球星盧卡當錫攻入今季新高的45分及11個籃板，但另一球星「大帝」勒邦占士續因傷缺陣下獨力難支，最終作客106：126不敵密爾沃基公鹿，吞下三連敗；公鹿「字母哥」安迪度高安普取得24分、12個籃板及9次助攻的「準三雙」數據。