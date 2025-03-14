明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

NBA｜史堤芬居里入第4000球3分里程慶祝37歲生日　領勇士大炒帝王取六連勝 (18:22)

金州勇士主將「咖喱仔」史堤芬居里今（14日）在37歲生日前夕達成4000球3分球里程碑，成為NBA史上第一人達此成就，協助球隊主場130：104大勝薩克拉門托帝王，取得六連勝，為自己送上最佳生日禮物。

居里今仗只需再入兩球3分球便可達成4000球里程碑，最終他在第3節剩餘8分19秒時射入這場第2球3分球達標。雖然他全場6次起手3分僅兩中只得11分，不過有7名隊友得分雙位數，包括中鋒祖利蒙特格連攻入今季新高23分，帶領勇士主場130：104大勝帝王，收穫六連勝。

今日37歲生辰的居里在第16年職業生涯達到里程，且遠超3分球總數排名第2、洛杉磯快艇後衛夏登的3127球。賽後被問到未來還想挑戰紀錄多遠時，他僅稱只會專注當下，「我不知道未來還能再射入多少球，但會盡我所能繼續推動這項紀錄。我認為自己只是讓大家了解近年NBA比賽的變化，而我成為其中一部分」。勇士主教練卡爾讚揚愛將的成就，早已超越今次的數字紀錄。

至於洛杉磯湖人縱有球星盧卡當錫攻入今季新高的45分及11個籃板，但另一球星「大帝」勒邦占士續因傷缺陣下獨力難支，最終作客106：126不敵密爾沃基公鹿，吞下三連敗；公鹿「字母哥」安迪度高安普取得24分、12個籃板及9次助攻的「準三雙」數據。

相關字詞﹕編輯推介 體育 金州勇士 史堤芬居里 3分球 薩克拉門托帝王

上 / 下一篇新聞