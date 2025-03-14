學界手球｜男拔萃梁銶琚齊衛冕　手球籃球精英賽賽期緊接　雙軌健將憂礙發揮 (20:48)

手球精英賽為習藝坊首項比賽，今早舉行女子組季軍戰期間曾因燈光系統故障「熄燈」，擾攘1分鐘後賽事恢復進行。

女子組決賽由屯門區冠軍梁銶琚面對港九冠軍拔萃女書院，前者有上屆最有價值球員（MVP）何汶利被貼身盯防，但無阻她上半場攻入兩球；門將練紫晴連番撲救，包括擋出陳曉彤主射7米球，半場以4：2領先女拔萃。女拔萃下半場兩度追至1分差距，但之後分別有張鎧恩和劉玥昕被罰離場兩分鐘，遭梁銶琚連得4分拉開。練紫晴尾段再救出7米球，梁銶琚終在何汶利和簡子淳各得5分下，以13：5擊敗女拔萃，連續兩屆封后。

梁銶琚門將練紫晴賽後獲頒女子組MVP，她直言對得獎感驚喜，「看國際賽很少見龍門獲得MVP，自己一直都專注為團隊爭冠軍，沒想過誰人贏MVP」。就讀中六的她升中後接觸手球，透露起初擔任場區球員，在球隊缺門將下嘗試轉位置，即使要承受赤手擋球的痛楚亦毫不畏懼，「守到波的痛楚讓我感覺爽快、有成功感」。

學體會推行學界體育決賽周，將足球、籃球、排球及手球精英賽集中在3月上演決賽，其中籃球精英賽4強和決賽緊接在手球精英賽後上演。女拔萃和協恩中學各有5人需同時兼顧兩賽事，女拔萃的張鎧恩認為賽期安排不利身兼多項的選手，「來到4強階段，每場都打得難分難解，4日接住打讓學生運動員感到吃力，要做好恢復才能維持狀態」。這名中六生又認為賽期接近文憑試，對準考生構成負擔，「每隊必定會有中六生，2、3個星期就要考文憑試，如要兼顧讀書和體育就很困難」。

男拔萃則與大埔及北區勁旅基督教香港信義會心誠中學複製上屆決賽戲碼。一度落後4分的男拔萃，戰至最後一分鐘追成18：18平手，並在互射7米球贏4：3，實現三連霸。贏得男子組MVP的男拔萃球員陳宇謙此戰助球隊扳平，惟在主射7米球時宴客一度哭成淚人，賽後直認今仗心情如坐過山車，「射失7米球以為要輸了，幸好門將接着守住對手」。他希望藉此冠軍和個人獎項，向外界證明實力，「希望證明我們在師兄離開後，都可以靠自己攞冠軍；也很想贏得MVP，證明自己是最勁嗰個」。

季軍戰方面，德信中學以23：16擊敗聖言中學，在男子組摘季。協恩則在女子組以12：8挫博愛醫院陳楷紀念中學。