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乒乓︱杜凱琹重慶賽女單16強止步　「世一」孫穎莎取WTT系列賽百勝里程碑 (21:30)

港隊一姐杜凱琹今晚（13日）於WTT乒乓球重慶冠軍賽女單次圈，以直落3局不敵國家隊的世界一姐孫穎莎，無緣8強。

杜凱琹及孫穎莎昨在女單首圈，同以局數3：0分別淘汰印度和奧地利籍對手晉級16強。杜凱琹今晚首局初段曾領前3：2，惜被孫穎莎扳平3：3後無以為繼，之後連失4分漸被拋離，終以5：11先失1局。杜凱琹的次局形勢比首局更凶險，終以3：11大敗。第3局戰情像是首局翻版，杜凱琹追平3：3平手後，再次被孫穎莎控制戰局，終以6：11告負，總局數輸0：3出局，歷來8次交手全敗。而贏波的孫穎莎則迎來個人在WTT系列賽第100場勝利的里程碑。

另外，5號種子日本籍的早田希娜以11：6、13：11、11：9擊敗巴西籍的高橋布魯娜晉級8強。

男單次圈方面，「世一」國家隊的林詩棟以11：13、11：2、11：6、6：11、11：5，驚險地以局數3：2反勝韓國籍的安宰賢，將與來自中華台北的林昀儒爭入4強，後者以3：0淘汰8號種子德國籍的弗朗西斯卡。

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