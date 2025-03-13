羽毛球︱伍家朗全英賽不敵剋星駱健佑　男單16強止步 (20:30)

伍家朗與駱健佑過去交手4次皆以直落兩局告負，今仗再遇「剋星」首局戰至中段被拉開後先輸15：21。伍家朗在次局早段續處劣勢，一度落後4：10，即使隨後追至14：14平手，但受制對方頑強的底線對板，最終這名港隊星將再輸一局17：21，無緣8強。駱健佑晉級後將惡鬥國家隊的世界一哥石宇奇爭入4強。

至於4號種子的丹麥籍前「世一」安賽龍今晨則在首圈以局數1：2不敵中華台北隊好手林俊易，賽後更表示有意暫離球場，「如果我打不出最佳表現，任何人都可擊敗我。此仗對手打得很好，反而我就像掙扎求存一樣。說實話我現在的感覺很差，雖然不想說太多，但我感覺自己是時候有個更長的假期」。

中國羽毛球大師賽方面，港隊混雙鄧俊文／吳芷柔今於16強以直落兩局21：14、21：12淘汰國家隊的商亦辰／林芳靈，晉級後將與另一國家隊組合李泓毅／鮑驪婧爭入4強；而另一港隊組合呂俊瑋／傅智恩則在另一場混雙16強以0：2不敵國家隊的沈烜垚／楊嘉怡。至於港將馬子雪在女單16強亦以直落兩局負予國手戴望出局。

另外，將於4月27日至5月4日假廈門舉行的蘇迪曼盃今完成抽籤，港隊將與國家隊、泰國及阿爾及利亞隊同處A組，爭取首兩名出線8強。

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