歐聯︱皇馬互射12碼氣走馬體會晉8強　艾華利斯操刀跣腳兩觸球累事　施蒙尼反問「誰看到請舉手」 (18:30)

首回合作客負1：2的馬德里體育會此役開賽27秒便打開紀錄，迪保羅右路地波傳中，中場拍檔基利安奴施蒙尼故意一漏，讓後上的另一中場干拿加歷查近門射入。27分鐘，馬體會前鋒祖利安艾華利斯左路突破勁射被皇家馬德里門將泰拔高圖爾斯單手拍出。兩軍上半場總比數以2：2言和。

艾華利斯下半場初段禁區頂怒射又被高圖爾斯撲出。68分鐘，皇馬箭頭基利安麥巴比右路發難先後扭過敵衛荷西基文尼斯及基文迪朗格勒，卻被後者從後拉跌獲判12碼，惟翼鋒雲尼斯奧斯祖利亞的操刀一飛冲天，兩軍法定時間90分鐘打和2：2需加時作賽，及後未能改寫紀錄下需以互射12碼決勝負，結果艾華利斯在次輪主射時疑因跣腳兩度觸球被VAR推翻入球，加上隊友馬高斯洛蘭迪的射門亦被高圖爾斯救出，終令只有盧卡斯華斯基斯「宴客」的皇馬以4：2取勝，殺入8強。

馬體會主帥施蒙尼賽後憤怒地說：「我從未見過VAR介入互射12碼，從不！球場內所有的人，有誰看到觸球兩次？請舉手！球證指艾華利斯的重心左腳也觸及皮球，但它並未因此有絲毫移動。」但高圖爾斯說：「我感到艾華利斯觸球兩次，所以告訴了球證。這確是難以用肉眼觀察的，對手也運滯，而己隊這仗的表現實在亦未達應有水準。」馬體會門將奧比歷則承認，球隊以這種方式止步對球員造成令人心碎的極大傷害。西甲「三哥」馬體會將於下周一凌晨的聯賽，主場大戰領前1分和少踢1場的榜首球隊巴塞隆拿，而主隊翼鋒安祖哥利亞因上場聯賽負基達菲時領紅，被西班牙足總以該仗侮辱球證為由重罰停賽5場。

皇馬的8強對手將會是阿仙奴。首回合作客狂勝7：1的「兵工廠」今晨主場雖收起多名主力，卻仍憑翼鋒史達寧上半場助攻辛真高及迪格蘭賴斯，以2：2打和有比列錫和迪奧治建功的兩度落後球隊燕豪芬，並以總比數大勝9：3，領隊阿迪達說：「我們想與世界上最好的球隊競爭。為了做到這一點，球員必須一直堅持下去。這是一件難事，但我們已連續兩季歐聯晉級8強。我們有能力做得更好。」惟獲選為此役最佳球員的史達寧，因累積黃牌問題，將在8強首回合自動停賽1場。