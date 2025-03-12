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學界田徑｜李紹良讚啟德青年運動場硬件佳　彈配套不足料難承辦國際賽 (20:15)

全港學界精英田徑（團體）比賽今日（12日）上演壓軸次日賽事。賽事為啟德青年運動場啟用後首個田徑比賽，學體會田徑技術及遴選小組主委李紹良認為場地硬件新淨，位置吸引市民觀賽；惟部分配套和場地支援有不足，料難以承辦國際賽。

田徑團體精英賽兩日賽事有不少運動員反映場地長期逆風，不利創造新紀錄。李紹良指出啟德青年運動場與將軍澳運動場存在共同問題，相比灣仔運動場稍輸蝕，「灣仔運動場終點有高樓大廈擋風，啟德、將軍澳終點後無遮無擋，反而起點後有位擋風，變相逆風機會較大」。

李紹良提到青年運動場熱身區域距離僅110至120米，比灣仔運動場更短，而且不如將軍澳運動場設有副場，因此要承辦國際賽有難度。他又指場地缺乏沙剷等設備，以及跳遠標記不準確等，學體會事前需向田徑總會、學校等借用相關器材。

此外，李紹良指這次辦賽運作細節、物流支援安排有待改善，稱啟德體育園方面未熟悉田徑賽運作，支援較在康文署場地辦賽少，「過往不少步驟有康文署職員幫忙安排，這次要靠服務生幫忙搬跨欄架，因此在舉行400米欄時特別辛苦，連裁判長都要親自幫忙」。他建議園方可參考康文署的支援方式，有助學體會、體育總會等舉辦賽事。

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