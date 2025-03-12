學界田徑｜李紹良讚啟德青年運動場硬件佳　彈配套不足料難承辦國際賽 (20:15)

田徑團體精英賽兩日賽事有不少運動員反映場地長期逆風，不利創造新紀錄。李紹良指出啟德青年運動場與將軍澳運動場存在共同問題，相比灣仔運動場稍輸蝕，「灣仔運動場終點有高樓大廈擋風，啟德、將軍澳終點後無遮無擋，反而起點後有位擋風，變相逆風機會較大」。

李紹良提到青年運動場熱身區域距離僅110至120米，比灣仔運動場更短，而且不如將軍澳運動場設有副場，因此要承辦國際賽有難度。他又指場地缺乏沙剷等設備，以及跳遠標記不準確等，學體會事前需向田徑總會、學校等借用相關器材。

此外，李紹良指這次辦賽運作細節、物流支援安排有待改善，稱啟德體育園方面未熟悉田徑賽運作，支援較在康文署場地辦賽少，「過往不少步驟有康文署職員幫忙安排，這次要靠服務生幫忙搬跨欄架，因此在舉行400米欄時特別辛苦，連裁判長都要親自幫忙」。他建議園方可參考康文署的支援方式，有助學體會、體育總會等舉辦賽事。

其他報道：羽毛球︱伍家朗反勝宿敵李梓嘉闖全英賽16強 李卓耀僅負李佳豪「一輪遊」

其他報道：友賽︱港足決選23人下周三旺角場鬥澳門 入籍中超兵李小恆首入大港腳

其他報道：歐聯︱PSG互射12碼淘汰利物浦闖8強 當拿隆馬兩撲極刑 安歷基：關鍵時刻發揮比穩定重要