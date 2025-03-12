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友賽︱港足決選23人下周三旺角場鬥澳門　入籍中超兵李小恆首入大港腳 (15:52)

中國香港足球代表隊將於下周三晚在旺角大球場友賽中國澳門隊，今午（12日）公布23人決選名單，其中上月中由港超冠忠南區轉投中超球隊山東泰山、在法國出生及去年底入籍的李小恆，首次列入大港腳決選；聯同賓紀文力爭首在國際A級賽上陣；另一新中超兵黃皓雋亦重返大港腳。

現世界排名155位的港足，將於下周三晚上8時在旺角大球場友賽排名193位的澳門隊，然後本月25日出戰首場亞洲盃外圍賽第3圈作客新加坡隊，今公布友賽澳門的23人決選名單，有9名中國聯賽落班球員，包括今晚出戰亞冠精英聯賽16強次回合的上海申花左閘陳晉一、兩名中甲球員吳宇曦與余在言，還有兩名上月登陸中超的翼鋒，由冠忠南區轉投山東泰山的入籍兵李小恆，以及從東方加盟青島海牛的黃皓雋，二人均在1月代表港足出戰兩回合省港盃，黃皓雋繼去年6月世界盃外圍賽後，相隔9個月重返大港腳；上月底加盟東方的賓紀文亦有入圍，有機會爭首場國際A級賽上陣。港足下周一在將軍澳足球訓練中心開操。

而港足今次只選兩名門將，在初選的中超雲南玉昆後衛徐宏傑，聯同3名港超中場陳俊樂、胡晉銘及林衍廷等均落選。至於同在初選的米高、馬斐、何瀧浩與龐焯熙，則代表港足U22將於下周三及六作客友賽兩鬥緬甸隊。

港足友賽澳門決選23人名單：

門將：葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (大埔)

後衛：亞歷斯祖、賓紀文 (東方)、周緣德 (河南酒祖杜康)、費蘭度、鐘樂安(傑志)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、尼高拉斯 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)

中場：顏卓彬 (傑志)、黃威 (理文)、余在言 (石家莊功夫)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：吳宇曦 (重慶銅梁龍)、祖連奴 (傑志)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、艾華頓 (理文) 、黃皓雋 (青島海牛)、李小恆 (山東泰山)、安永佳 (深圳新鵬城)

相關字詞﹕體育 編輯推介 港足 澳門 李小恆 黃皓雋 賓紀文 決選

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