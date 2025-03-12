友賽︱港足決選23人下周三旺角場鬥澳門　入籍中超兵李小恆首入大港腳 (15:52)

現世界排名155位的港足，將於下周三晚上8時在旺角大球場友賽排名193位的澳門隊，然後本月25日出戰首場亞洲盃外圍賽第3圈作客新加坡隊，今公布友賽澳門的23人決選名單，有9名中國聯賽落班球員，包括今晚出戰亞冠精英聯賽16強次回合的上海申花左閘陳晉一、兩名中甲球員吳宇曦與余在言，還有兩名上月登陸中超的翼鋒，由冠忠南區轉投山東泰山的入籍兵李小恆，以及從東方加盟青島海牛的黃皓雋，二人均在1月代表港足出戰兩回合省港盃，黃皓雋繼去年6月世界盃外圍賽後，相隔9個月重返大港腳；上月底加盟東方的賓紀文亦有入圍，有機會爭首場國際A級賽上陣。港足下周一在將軍澳足球訓練中心開操。

而港足今次只選兩名門將，在初選的中超雲南玉昆後衛徐宏傑，聯同3名港超中場陳俊樂、胡晉銘及林衍廷等均落選。至於同在初選的米高、馬斐、何瀧浩與龐焯熙，則代表港足U22將於下周三及六作客友賽兩鬥緬甸隊。

港足友賽澳門決選23人名單：

門將：葉鴻輝 (東方)、謝家榮 (大埔)

後衛：亞歷斯祖、賓紀文 (東方)、周緣德 (河南酒祖杜康)、費蘭度、鐘樂安(傑志)、茹子楠 (梅州客家)、陳晉一 (上海申花)、尼高拉斯 (大埔)、孫銘謙 (天津津門虎)

中場：顏卓彬 (傑志)、黃威 (理文)、余在言 (石家莊功夫)、陳肇鈞 (大埔)

前鋒：吳宇曦 (重慶銅梁龍)、祖連奴 (傑志)、艾華、史提芬彭利拿 (冠忠南區)、艾華頓 (理文) 、黃皓雋 (青島海牛)、李小恆 (山東泰山)、安永佳 (深圳新鵬城)