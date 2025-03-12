歐聯︱PSG互射12碼淘汰利物浦闖8強　當拿隆馬兩撲極刑　安歷基：關鍵時刻發揮比穩定重要 (15:37)

PSG上周首回合在主場狂攻下卻負0：1，次回合作客晏菲路球場，開賽4分鐘，左閘紐奴文迪斯阿歷山大門前封阻利物浦主將穆罕默德沙拿的必入球後，12分鐘反客為主先開紀錄，「紅軍」中堅伊巴希馬干拿迪解圍傳中不遠，皮球溜入門前讓踏入2025年狀態大勇的奧士文尼迪比利「執雞」輕鬆射入空門。這支法甲豪門這仗全場控球率54%，21次攻門8次中龍，比主隊19射3中還要多，加上利物浦翼鋒路易斯迪亞斯和小將查洛爾昆沙頭槌攻門被當拿隆馬撲出及中柱，PSG法定時間贏1：0，總比數追成1：1。加時再無增添紀錄，要互射12碼分勝負。

最終意大利國腳當拿隆馬成為功臣，在第2及第3輪救出達雲紐尼斯及居迪斯鍾斯的操刀，PSG則4輪全中，結果贏4：1晉身8強，將鬥阿士東維拉對布魯日之勝方，首回合維拉作客領先3：1。

主帥安歷基連續兩屆領軍在歐聯16強出線，賽後表示，若利物浦門將艾利臣比加主宰了首回合，那麼次回合就是屬於當拿隆馬的比賽，「兩支球隊都值得晉級，但今次PSG表現更好，作客晏菲路球場和互射12碼時充分展現個性和勇氣。這是今屆歐聯最精彩賽事之一，在歐聯並非取決穩定性，而是必須在關鍵時刻發揮出色。我們目標是贏歐聯冠軍，這場勝仗無疑讓我們變得更強大」。他又重提3年前帶領西班牙隊在世界盃8強互射12碼0：3負摩洛哥隊一仗，「該仗令我意識到，有時候（互射12碼）準備過多反而會影響球員的心態，經驗令我今次沒有為此準備太多」。

利物浦在英超領先15分奪冠在望，但在歐聯16強出局，亦是紅軍在歐聯4次互射12碼首次落敗，今季狀態大勇的穆罕默德沙拿賽後眼泛淚光，仍未續約的他無緣歐聯爭冠，也意味爭今年金球獎機會將大打折扣。主帥史諾賽後表示，今次是他參與過的最精彩比賽，「這仗具備一場精彩足球比賽該有元素，全世界的球迷都會很享受。球隊的表現很出色，雙方在比賽的差距實在很微小，可能只是差點運氣，上周我們有運，今之就沒有那麼好運了」。

利物浦繼英格蘭足總盃再無緣多一項盃賽，緊接下周一將要出戰英格蘭聯賽盃決賽與紐卡素爭冠，但今仗右閘阿歷山大阿諾特於73分鐘因傷離場，史諾承認這名英格蘭國腳或無緣在這場溫布萊球場舉行的決賽上陣，「情况看來不太樂觀，如果他能夠在決賽登場，我肯定會感到意外」。

至於巴塞隆拿憑拉芬夏比洛尼梅開二度，加上拉明耶馬傳射居功，領銜在主場3：1擊敗賓菲加，兩回合計大勝4：1晉身8強。