學界田徑｜精英賽啟德青年運動場煞科誕7紀錄　「氣袋」王諾弘奪3金　男女拔衛冕達成四連霸 (20:50)

今早曾落驟雨，令場地變得濕滑。就讀聖馬可中學的林皓壹雖在男子400米初賽僅以次名晉級，惟他在決賽跑出49.03秒奪冠，刷新順德聯誼總會翁祐中學的黃佑楠在上屆創下的49.39秒舊紀錄，成為今早首名破紀錄奪冠的健兒。他表示賽前已「幾十萬次」提醒自己必定會勝出，加上教練及家人支持，讓他做好心理準備面對比賽，「雖然比賽過程捱得很痛，但很好玩，逼到我『最後嗰粒汁』後便衝線了」。

至於首日在男子1500米摘冠的男拔萃跑手王諾弘，先在800米跑出1分54.54秒奪金，聯同亞軍的香港華仁書院馬榕生，齊破前屆1分57.56秒紀錄，王諾弘賽後感謝同校隊友在前500米領跑支持，讓自己尾段能更輕鬆衝刺；同為男拔萃的梁靖恆亦在男子200米決賽以21.22秒奪冠，與同校的古綽峰與南島中學的Jun Chaemin同破紀錄列三甲。梁靖恆賽後直言此戰是人生里程碑，「背着拔萃的名字，就是一份責任，日後目標會放在香港紀錄」。王諾弘與梁靖恆下午代表男拔萃出戰男子4×400米接力決賽，跑出3分23.14秒破紀錄奪魁，令王諾弘個人獨取三金。

「百米飛人」亦成今屆焦點之一。就讀大光德萃書院的大會紀錄保持者郭俊廷，在男子100米決賽跑出10.64秒，以0.12秒之差擊敗其港隊世青賽接力隊友、彩虹邨天主教英文中學的陳庭方，蟬聯冠軍。由隊友變成對手，二人賽前已在社交網上載影片打「牙骹戰」。郭俊廷表示與對方在精英賽較量份外有趣，「我們在田徑場上認識，加深友誼的方法不是場外去玩，而是透過競技。能有機會代表學校，是很好玩的比賽」。

女子100米決賽亦競爭激烈，協恩中學的黃詠瞳、同日較早前贏得女子110米「欄后」的德望學校庾沛怡，以及港大同學會書院的黃韻之爭持激烈，結果由黃詠瞳以12.19秒首名衝線，以0.02秒之差擊敗應屆港九區中學學界第一組（D1）田徑賽女子甲組「百米飛人」庾沛怡。

另外，香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學的麥子正在早上男子110米欄初賽已跑出14.01秒破紀錄晉級，最終順利在決賽奪金；聖言中學的鍾德澤在男子5000米跑出15分47.19秒，同破紀錄摘冠；浸信會呂明才中學的鄺施愛於女子標槍擲出48.38米，打破自己上屆40.87米紀錄奪冠，亞軍的青年會書院關恩㦤亦以41.96米刷新紀錄。德望中學的陳柏延則在今屆新增的女子5000米賽事中，以18分57.71秒奪金。

團體賽成績，男拔萃在男子組以134.5分稱王，力壓得87分的余振強紀念中學及72分的喇沙書院；拔萃女書院則以135.5分封后，僅以2.5分之微擊敗德望學校，協恩中學以116分摘季。

學界田徑（團體）精英賽團體成績（前四）

男子組

冠軍：拔萃男書院

亞軍：余振強紀念中學

季軍：喇沙書院

殿軍：旅港開平商會中學

女子組

冠軍：拔萃女書院

亞軍：德望學校

季軍：協恩中學

殿軍：賽馬會體藝中學

學界田徑（團體）精英賽次日紀錄一覽

運動員（學校） 項目 新紀錄 舊紀錄

麥子正（香港四邑商工總會黃棣珊紀念中學） 男子110米欄 14.01秒 14.08秒

林皓壹（聖馬可中學） 男子400米 49.03秒 49.39秒

梁靖恆（拔萃男書院） 男子200米 21.22秒 21.61秒

古綽峰（拔萃男書院） 男子200米 21.43秒 21.61秒

Jun Chaemin（南島中學） 男子200米 21.45秒 21.61秒

王諾弘（拔萃男書院） 男子800米 1分54.54秒 1分57.56秒

馬榕生（香港華仁書院） 男子800米 1分57.38秒 1分57.56秒

鍾德澤（聖言中學） 男子5000米 15分47.19秒 16分26.28秒

鄺施愛（浸信會呂明才中學） 女子標槍 48.38米 40.87米

關恩㦤（青年會書院） 女子標槍 41.96米 40.87米

拔萃男書院 男子4×400米接力 3分23.14秒 3分26.70秒

喇沙書院 男子4×400米接力 3分26.25秒 3分26.70秒

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