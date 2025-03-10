意甲｜祖雲達斯吞阿特蘭大4蛋　錄58年聯賽主場最大敗仗　主帥莫達拒道歉 (17:36)

祖雲達斯上半場因韋斯頓麥堅尼禁區內犯手球輸12碼，阿特蘭大鋒將列迪古29分鐘一射中鵠開紀錄，半場領先1：0，換邊後1分鐘，阿特蘭大中場迪魯恩禁區內補中領先至2：0，翼衛沙柏哥斯達及有傳來季離隊的鋒將盧卡文於66及77分鐘先後建功，領「女神」作客4：0大勝「老婦人」，也令主隊繼1967年10月後，再次在意甲淨輸4球，兼吞下今季聯賽主場首敗。

祖雲達斯上月於歐聯附加賽及意大利盃8強止步，聯賽亦落後「一哥」國際米蘭9分排第4位，惟主帥莫達賽後表示：「輸12碼是個痛苦時刻，我們之後嘗試壓前卻曝露更多空間予阿特蘭大。」他又稱「意盃8強不敵安玻里與今仗比較是截然不同」，所以不認為要就慘敗向球迷道歉；同日拿玻里藉鋒將盧卡古及拉斯柏度尼建功，主場2：1擊敗費倫天拿，中止意甲5輪不勝，賽後28戰60分排第2，落後國米僅1分。

西甲方面，皇家馬德里同日在中場祖迪比寧咸停賽期滿復出下，憑前鋒基利安麥巴比與雲尼斯奧斯祖利亞各入一球，主場2：1擊退華歷簡奴，聯賽兩連勝下以1分壓過昨晚輸波的同市死敵馬德里體育會，僅因對賽成績不及少賽1場的巴塞隆拿排第2。

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