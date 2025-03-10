英超｜拉耶連撲兩險球　阿仙奴逃過被曼聯絕殺　落後利物浦15分阿迪達拒認冠軍夢碎 (17:19)

阿仙奴前兩場英超只得1分，此役上半場反客為主，分別有馬田奧迪加特、李安度杜沙特及迪格蘭賴斯叩關未竟全功，更被曼聯的般奴費南迪斯在補時直入罰球先失守。「紅魔」下半場搶回主導權，但馬沙拉奧及約舒亞舒克斯的致命射門，均被反應快的阿仙奴門將大衛拉耶瓦解。74分鐘，「兵工廠」藉中場迪格蘭賴斯禁區內第一時間施射扳平，他之後更作出關鍵解圍，在84分鐘從後踢走敵鋒海倫正欲射門的腳下球。補時4分鐘，「般費」殺入禁區撞射被拉耶拍出，後者隨即回身，並在對方小將杜比哥利亞趕到前於龍門單手拍走皮球，助球隊逃過被絕殺搶得1分，但已被利物浦拋離15分。

英超賽會賽後計算，若利物浦下月初連勝愛華頓及富咸，阿仙奴又在下月13日主場迎戰賓福特在內的未來4場聯賽全敗，「紅軍」便可在當日提早封王。惟阿仙奴領隊阿迪達說：「我此刻不想稱球隊已冠軍夢碎，只知道餘下聯賽須全勝，所以我為這次和波沮喪，但事實卻又是若非拉耶末段的撲救，我們已敗走。」對於般費的入球受惠於阿仙奴人牆排在10碼以外，阿迪達回應道：「它就是一個入球，曼聯把握了這有利條件。般費比我們和球證要聰明，足球是聰明人的天下。」

曼聯主帥魯賓艾摩廉亦稱讚般費之餘，更渴望球隊「需要更多的般費。不單因為他的質素，還有其作戰精神和個性」。紅魔賽後28戰得34分排第14，落後第6位白禮頓達12分。另外，熱刺有孫興慜以極刑結束各賽事9仗入球荒，但球隊只能在主場2：2逼和般尼茅夫，賽後與紅魔同分排13位。車路士縱有高爾彭馬在英超首次12碼「宴客」，仍憑古古列拿奠勝，主場1：0挫李斯特城，賽後28戰49分，以兩分反壓曼城升第4。

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