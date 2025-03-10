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學界田徑｜喇沙黎柏希跳高破紀錄彌補D1遺憾　多名跑手同稱青年場逆風礙創佳績 (20:36)

全港學界精英田徑（團體）比賽今（10日）於啟德青年運動場展開，多名參賽健兒雖同稱場地設計帶來的「逆風」令他們難以刷新時間，但首個賽日仍在男子跳高、1500米跑及400米跨欄項目誕生新紀錄，包括最後一屆參賽的喇沙書院中六生黎柏希在男子跳高跳出2.09米封王，打破同校師兄林衍澤的舊紀錄，稱彌補去年港九區中學學界第一組（D1）田徑賽的遺憾。次日賽事周三續演。

今屆學界田徑精英賽由往屆在灣仔運動場，首次移師啟德青年運動場上演，亦繼上周足球精英賽後，第2項在啟德體育園舉行的學界賽事，其間有不少市民在啟德體育大道遠望。去年在港九D1田徑賽分別成為男、女子甲組「百米飛人」，彩虹邨天主教英文中學的陳庭方與德望學校的庚沛怡，今出戰同一項目初賽後均稱，新場地的起步點後方有高樓阻擋造成逆風，令跑步時變得很辛苦；出戰男子200米初賽的拔萃男書院「飛人」梁靖恆亦坦言表現不如預期，尤其在彎道時感受到逆風，認為需要更多練習來適應場地。

賽事方面，喇沙書院中六生黎柏希雖去年D1田徑賽在爭議下未能破紀錄奪金，但他今次精英賽跳高以2.09米，打破同校師兄林衍澤於2016至17學年躍出2.04米的舊紀錄。最後一屆參賽的黎柏希賽後透露，創出個人最佳成績（PB）彌補D1田徑賽的遺憾，又談及過去訓練不時感到挫折，無法符合自己或教練期望，「這次成績算是人生一個里程碑，希望日後打破香港U20紀錄的2.11米，但目前還在逐步處理技術問題」。跳高女子組方面，拔萃女書院的楊芷初跳出1.66米封后。

另邊廂，男拔萃「氣袋」王諾弘在男子1500米決賽跑出4分02.72秒首名衝線，聯同亞軍的中華基督教青年會中學黎柏朗、季軍的聖貞德中學黎天朗，以及第4男拔的區皓駿，齊破大會紀錄4分17.64秒；民生書院的鍾朗晞則在男子400米跨欄決賽以53.88秒同樣刷新紀錄奪冠。梁梓軒在男子跳遠則跳出7.25米，僅以0.01米之差未能打破紀錄。

至於比賽早段，上月於香港田徑系列賽女子公開組200米刷新香港U20紀錄奪冠的邱蒨庭，今為聖保祿學校（中學部）出戰女子100米初賽時，疑拉傷大腿無緣晉級；女拔萃的徐穎恩在女子400米初賽亦受傷倒地，據悉其腳部阿基里斯腱發炎，兩名女將均需以輪椅離場治理，料無法次日賽事繼續參賽。

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