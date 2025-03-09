英超｜阿仙奴財赤睇餸食飯　兩青年軍投「魔」現端倪　作客曼聯不容再失 (20:35)

曼聯vs.阿仙奴 now611／621台 明晨00：30直播

對此，加利仔（加利尼維利）批評阿仙奴領隊阿迪達自己攞嚟，明明中鋒短缺也不在冬窗添兵，好巧不巧唯一人選夏維斯於中東集訓時重創，以致落得如斯田地。當然講就容易，這些事情牛頭角順嫂都知，應該問的乃緣何阿迪達死牛一邊頸。原因恐怕又是兩個字：莫財。無疑兵工廠財政已比十幾廿年前好得多，但當初興建球場的債務其實未清，純粹由借貸換成債券而已，怎能把發債當收入呢。

看看兵工廠約一個月前發布的上年度財務報告，虧損固然大幅收窄，惟畢竟仍在蝕錢，而且有些數字暗藏隱憂。首先是利息支出，隨着踏入高息周期而飈升，當中包括收購新兵的分期付款項目；留意這裏說的是去年度，換言之可以預期今個年度即使息口稍回，相關負擔仍水漲船高。第二點乃球會職球員薪酬開支急增，同樣於可見將來有升冇跌。第三點為賺錢部分頗大比重來自轉會交易，卻無法保證年年好景。於是乎，阿迪達不得不未雨綢繆睇餸食飯。

進一步聯想，原任體育總監伊度季中毫無徵兆地掛冠，投效諾定咸森林班主旗下足球集團，形容為跳船也不太過。以至於Obi與Heaven拒絕續約寧願入「魔」，表面理由乃覺得曼聯的晉升路線圖較明確，可是若謂無關金錢，實在難以信服。對比兩軍提拔的青訓產品，縱使阿仙奴中鋒和中堅倚重外援，但曼聯何嘗不然，Obi甚至沒有列入紅魔的歐霸註冊名單。兵工廠近期卻起碼有今仗坐完波監復出的左閘利維斯史基利踢得有聲有色，右翼尼華尼利臨危受命頂替長唞的師兄沙卡更大放異彩，證明小兵不乏上位機會。

奈何阿迪達面對的結構性難題，並非小修小補或偶一亮點足以逆轉。上回才評價阿仙奴失分風險高過爭標對手利物浦，交稿後幾小時便見輸給韋斯咸，繼而再被諾定咸森林守和，儘管進攻組織不俗，偏就差在臨門關鍵一腳。中場米基爾馬連奴首度掛帥即建奇功後，顯然又吹大咗；基本邏輯乃守門員入球亦不罕見，為什麼始終門將要做門將、中場要做中場？讓馬連奴串演真九，箭頭所需的背門功、入楔位置時機等無從苛求；剛於歐聯大炒燕豪芬僅全賴高效的前場壓迫，以及對方失效的人盯人防守。

無論如何，大勝總有助自信與士氣，亦得以暫時免除歐聯後顧。反觀曼聯教頭魯賓艾摩廉表明側重緊接的周中歐霸生死戰，今場例行公事點兵端視乎誰還跑得動，不排除多用小將，微傷上陣成疑的文路爾烏加迪與哈利馬古尼估計直接留力不會冒險。如果阿仙奴此仗依然失分，倒真擔心他們今屆二哥不保。

有關報道：英超｜沙拿起孖寫多項紀錄 領利物浦反勝修咸頓鞏固榜首優勢

其他報道：高球｜加西亞LIV巡迴賽香港站奪雙冠 個人賽低標準18桿封王 領Fireballs GC贏團體賽

其他報道：桌球｜吳安儀表演賽負勒查露 盼登更大舞台推動女將發展