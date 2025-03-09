劍擊｜港男花世界盃開羅站不敵「世一」意大利　團體賽8強止步 (21:25)

男花「世一」的張家朗昨於個人賽力戰至8強止步，與獎牌緣慳一面。他今伙拍蔡俊彥、梁千雨及李逸朗轉戰團體賽，首圈先以45：29大勝印度隊晉級。世界排名第9的男花港隊在16強面對世界第7的波蘭隊，早段起已落後下，戰畢5局後一度被拉開10分，不過「守尾門」的張家朗又一次展示「Comback King」（逆轉之王）風範，在落後34：40的劣勢下面對個人世界排名第41的對手祖基域斯，打出11：4攻勢，終戰至「決一劍」贏45：44。

港隊殺入8強後惡鬥世界排名第一的意大利隊，對手坐擁4名個人世界前10位高手，包括去年巴黎奧運男花個人賽銀牌得主的馬基。打頭陣的張家朗以2：5先負世界第3的馬連尼後，小將梁千雨緊接又以0：5淨負予世界第8的比安基，其後蔡俊彥再以2：5不敵世界第6的馬基，早段已被拉開雙位數。雙方戰至第5局上演去年巴奧決賽翻版，結果張家朗與馬基各得5分平分秋色，但總分無力追近下，最終港隊以24：45大敗，與獎牌擦身而過。

至於由鄭曉為、符妤名、關渝澄及梁雅蕾組成的女花港隊，則在團體賽首圈以45：32同挫印度隊，惟晉級後以26：45大敗予世界排名第5的加拿大隊，在16強止步。

另外，同日在希臘舉行的女子佩劍世界盃分站，由薛雅齊、梁洛文、朱詠翹及劉綺程組成的港隊在團體賽首圈以45：44險勝阿根廷隊後，於16強以33：45不敵韓國隊出局。

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