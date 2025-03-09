高球｜球迷享受LIV巡迴賽香港站氣氛　港哥爾夫球會會長：賽會欲續在港辦賽 (21:05)

連續兩年在香港舉行的LIV高球賽事，今屆亦成為「M」品牌認可活動，同樣吸引大量球迷入場觀戰。而大會設置的粉嶺同樂谷，包括一系列適合一家大小的攤位遊戲，讓球迷感受比賽氣氛。其中本地球迷龍先生攜同兒子Matthew首次現場觀看這項賽事，並認為香港需要更多這些大型賽事來刺激本港經濟，希望日後能多些舉辦相關活動。現時居住在香港的法籍家庭Elodie、Zoe及Liv，雖然是第2次現場觀看高球比費，但仍表示這裏非常熱鬧，亦覺得能夠一邊觀戰一邊玩樂是不錯的事。

香港哥爾夫球會會長郭永亮在頒獎禮後總結今屆賽事時表示，第2年舉辦賽事令經驗更為豐富，場地和設施不但變得完善，還吸引更多球手和家庭來港。他提到：「LIV的行政總裁和政府官員均希望將賽事繼續在香港舉辦，球會會積極配合各方。」他又透露，今屆預計總入場人數較上屆約3萬名觀眾為多，同時來自至少40個不同國家和地區，全球有超過8億個家庭收看轉播賽事。

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