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高球｜加西亞LIV巡迴賽香港站奪雙冠　個人賽低標準18桿封王　領Fireballs GC贏團體賽 (19:45)

一連3日的LIV高爾夫球巡迴賽香港站今（9日）於香港哥爾夫球會粉嶺球場落幕，Fireballs GC隊長的西班牙籍星將加西亞藉在最後一個回合錄得低標準7桿，總成績打出低標準18桿稱王，其所屬隊伍亦以總計低標準37桿奪得團體賽冠軍，令他同時成為雙冠得主，而隊友的墨西哥籍球手阿巴拉咸安瑟亦繼上屆個人冠軍後，連續兩年收穫冠軍。

經過首兩日賽事，Crushers GC球手保羅基斯、RangeGoats GC球手尤萊恩及加西亞一同並列榜首，但前兩者今在末輪分別僅打出低標準1桿及平標準桿，終排第5及6位。曾高踞世界排名第2的加西亞則保持穩定發揮，甫開賽第3洞已抓下一隻「老鷹」，加上第8至11洞連續捉下「小鳥」，在16洞再錦上添花再捉「小鳥」，整日比賽終以低標準7桿完成，分別以3及4桿優勢力壓代表Stinger GC的Dean Burmester及HyFlyers GC隊的米基遜，摘得桂冠兼獨取400萬美元（約3100萬港元）獎金，相隔逾8個月後再奪個人第2座LIV冠軍。至於以外卡參賽、首名華人的中華台北球手李玠柏，經過3回合終以低標準9桿完賽，與其餘5名球手同列第12名。

團體賽方面，作為Fireballs GC隊長的加西亞也率領同胞隊友安瑟、馬沙維和大衛佩治以總成績低標準37桿後上奪冠，獎金為300萬美元（約2300萬港元），隊伍亦繼上站阿德萊德站再次奪冠。今站亞、季軍則是Stinger GC及Ripper GC。

45歲的加西亞賽後坦言今日賽前目標是達成低標準5桿，雖其間曾出現數次揮桿失誤，但感恩最後仍可做到這成績。對於隊友安瑟能連續兩年摘冠，他又開玩笑稱：「我向安瑟起了一個暱稱『金剛（King Kong）』，形容他是『香港之王 （King of Hong Kong）』。」而3名隊友也在賽後感謝加西亞的指導及支持，其出色的領導力能協助團隊繼續進步。

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