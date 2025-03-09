桌球｜吳安儀表演賽負勒查露　盼登更大舞台推動女將發展 (13:39)

賽事連續兩日早上安排表演賽，繼昨日「白旋風」韋德以局數2：1擊敗港將傅家俊後，今日續以3局2勝形式進行。吳安儀今季兩次曾在澳洲公開賽決賽和女子大師賽4強對陣勒查露均告負，此戰首局被勒查露單棒「起break」打出51度，先負10：88。安儀次局先以0：14落後，但在現場球迷高呼「安儀加油」打氣下一鼓作氣，單棒打出45度。勒查露隨後打出20度追至落後45：52，兩人其後清檯階段接連打失藍波，終由勒查露打破僵局，把檯上剩下的藍波、粉紅波及黑波全數擊入袋中。勒查露再以63：52勝出，直落兩局擊敗吳安儀。

「本身想帶佢（勒查露）食餐好嘅，今日之後可能帶佢食麥當勞算。」吳安儀輸波後在賽後記者會向情同姊妹的勒查露開玩笑，稱對方明晚便趕回泰國探親，未能一起四處遊逛。安儀形容見證香港首辦桌球排名賽是夢想成真，並榮幸能參與其中，認為這次表演賽是推廣女子桌球的大好機會，希望日後能看見有女子賽事在啟德上演，「能在一個大型場館，有這麼多觀眾入場下打波，能讓大家看看女將水平，我認為女子桌球正在慢慢進步起來」。

初來香港獻技的勒查露，稱這次表演賽心態更輕鬆，享受在香港比賽。吳安儀上月底確認取得未來兩季男子世巡賽資格，相隔2年重返最高殿堂；來季攜手作戰的勒查露在她身旁親自說「歡迎回歸」，「希望更多女球手加入世巡賽行列，一起贏更多比賽」。

對於大獎賽首日發生晚間「清場」事件，吳安儀提到得悉這周有來自泰國、馬來西亞甚至英國的朋友專程來港欣賞賽事，若作為觀眾被逼離場難免失望，「但我認為最大難關是把賽事帶來香港，相信未來5年賽事會舉辦得愈來愈好」。日前曾入場觀戰的她，透露首次到訪啟德尋找場地位置需時，但還是對體藝館讚不絕口，「配套幾好、很新淨，來到覺得很壯觀，作為觀眾望落檯面都感覺享受」。