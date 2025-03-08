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英超｜諾定咸森林延續「黑馬」本色　1球小勝曼城站穩季席 (22:20)

今屆「黑馬」諾定咸森林於今晚（8日）英超早場迎戰衛冕之師曼城，終憑翼鋒赫臣奧杜爾末段藉反擊得手一箭定江山，1：0小勝後以28戰得51分站穩季席，反觀「藍月」則續得47分，恐失前四之位。

今季英超衛冕機會渺茫的曼城昨征戰諾定咸森林，賽前「藍月」主帥哥迪奧拿先向對方「笠高帽」，大讚森林今季突出的成績絕非僥倖，「若你踢了8至10輪後排第3，我會說那還可以。不過現時森林在尚餘11輪下仍排第3，這意味着他們今季做對了事，而且還做得非常好，這一點是毋庸置疑的」。而森林主帥紐奴則明言以平常心面對大戰，又稱球隊現時都有個共同目標，就是爭取下屆歐洲賽資格，但首要是先在餘下賽事做好本分。

雙方季初交手時曼城曾於主場以3：0輕鬆取勝，惟今仗球隊在全場擁近七成控球權下卻「老鼠拉龜」，即使於69分鐘換入奇雲迪布尼及馬莫殊加強攻力仍無功而還。反觀森林於83分鐘由翼鋒赫臣奧杜爾藉一次突擊機會，於右路殺入禁區後窄角度射門破網，最終領銜以1：0小勝曼城。賽後森林以28戰得51分站穩季席，拉開緊隨的曼城4分，若明晚排第5的車路士在主場擊敗李斯特城，便會以兩分壓過曼城重返第4。

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