劍擊｜張家朗花劍世界盃開羅站8強飲恨　與獎牌緣慳一面 (23:40)

張家朗以「世一」身直入正賽下，首圈以15：12先挫奧地利籍劍手麥斯艾迪治。次圈他面對俄羅斯籍的保洛達捷夫，在拉開11：3下一度被對方連取5分，不過這名港隊星將隨後站穩陣腳，終以15：10再下一城。

16強面對日本隊的馬場俊輔，張家朗曾一度落後5：10，但他再次重現「Comback King」（逆轉之王）的表現，一口氣力追至11：11平手後再連取4分，最終以15：11反勝過關。惟其後他於8強以7：15不敵世界第7的捷克籍好手曹賓尼治，與獎牌緣慳一面。

至於其餘港將，從外圍賽殺入正賽的港隊二哥蔡俊彥，於首圈力戰下以12：15不敵世界排名第8的意大利籍好手比安基。至於李逸朗、吳諾弘、梁千雨及陳建雄則同告於外圍賽止步。

女花個人賽方面，鄭曉為與符妤名成為唯二突破外圍賽的港將，其中前者於首圈戰至「決一劍」以14：15僅負瑞典籍的舒莉芭止步；符妤名則在首圈力戰至「決一劍」以15：14淘汰意籍劍手艾蓮比天妮後，在次圈以11：14不敵世界排名第8的德國籍星將姬爾冰莉克出局。

另外，由羅浩天、何思朗、陳樂熹及張愷駿組成的港隊今在意大利帕多瓦舉行的男子佩劍世界盃，於團體賽首圈淘汰哈薩克隊後，於次圈以38：45不敵美國隊而轉戰名次賽。其後港隊以45：38挫加拿大隊，惟以38：45不敵埃及隊後，最終以45：40挫烏克蘭隊，以第11名作結。

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