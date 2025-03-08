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桌球｜卓林普大獎賽4強止步無緣「主場」爭冠　冰咸明決戰尼爾羅拔臣 (23:55)

世界格蘭披治桌球大獎賽今晚（8日）續假啟德體藝館上演，已成為香港居民的「世一」卓林普在尾場4強雖能轟出兩棒「破百」，但在11局6勝制下仍以局數3：6不敵今屆「巨人殺手」的英籍球手冰咸，無緣在「主場」首擊便闖入決賽。相隔近6年後再次躋身排名賽決賽的冰咸，明午將面對前世一澳洲籍名將尼爾羅拔臣，力爭冠軍寶座。

爭冠大熱之一的「準神」卓林普賽前在今屆比賽火力全開，包括上輪錄得打出接近滿分的145和146度，兩度刷新今屆單棒最高度數，終以直落5局輕取伊朗籍球手賀辛華費爾；世界排名第23的冰咸則先後淘汰排名第5的威爾籍名將馬克威廉斯、第21的國手吳宜澤及第3的另一英籍好手沙比，三度「以下剋上」下晉級4強。

雙方今仗首局一度鬥得膠着，為了讓對方未能進攻而多次「Set士碌架」，但冰咸把握卓林普在該局尾段將藍波及白波同時打入的失誤，以72：58先拔頭籌。卓林普緊接在次局「起break」下以單棒106度快速扳平，惟冰咸其後分別以108：0及72：12連取兩局領先至3：1。

經過小休後，狀態大勇的冰咸再連贏兩局80：1、99：7，將局分拉開至5：1「叫糊」。背水一戰的卓林普雖曾以「重break」124：3及72：0追回兩局，但在第9局打失粉紅波後，被冰咸再次把握機會下以77 ：18勝出，冰咸終以局數6：3淘汰卓林普，明午將在決賽與同日另一場4強勝出的「墨爾本機器」羅拔臣爭冠。

對於今屆連番殺敗多名世界排名較高的球手，48歲的冰咸賽後坦言因內心深處清楚知悉在巔峰時期擊敗任何人，尤其在4強擊敗形容為本賽季最佳球手的卓林普，「採取較為保險的打法阻止卓林普的進攻，並捉緊包括打入遠枱的藍球、粉紅色及黑波等關鍵時刻」。冰咸早前在德國大師賽及威爾斯公開賽同樣以「吞蛋」下首圈止步，亦被問到如何克服頹勢，他稱：「曾在泰國休息一段時間，亦以高爾夫球放鬆心情，從而幫助自己更享受比賽及改善表現。」

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