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桌球︱尼爾羅拔臣打足11局險勝梅菲先入決賽　激戰4小時五度破百 (18:20)

世界格蘭披治桌球大獎賽今午（8日）在啟德體藝館上演首場4強，澳洲籍前「世一」尼爾羅拔臣一度落後局數3：5，激戰近4小時後打出5棒「破百」下，終以局數6：5力挫「魔術師」梅菲，率先晉級明午決賽，將對今晚「新港人」卓林普或英籍星將冰咸的勝方。

賽事踏入4強，由9局5勝改為11局6勝制。「墨爾本機器」羅拔臣昨以局數5：3反勝國手肖國棟，今仗首兩局延續強勢，以「重Break」轟出兩棒「破百」114：6及104：0先聲奪人，其中在次局更嘗試挑戰「147」，然而在該局尾段未能把握機會，無緣成為今屆兼啟德新場館首位做到單桿滿分球手。

至於昨8強同以局數5：3淘汰希堅斯的英籍好手梅菲，其後連取兩局62：12、87：10扳平。現世界排名第19位的羅拔臣在第5局打出87：0再度領先，但排名12的梅菲隨後連贏3局80：5、114：0、81：26反超前，惟羅拔臣之後在第9及10局再打出兩棒「破百」119及111度回應，兩名老對手要鬥至最後一局決勝負。最終找回狀態的羅拔臣以一「Cue」114度奠勝，局數6：5險勝梅菲，報卻今年1月倫敦桌球大師賽8強局數負2：6的敗仇。

43歲澳洲籍星將羅拔臣賽後表示，今仗每逢出現少許失誤，均被梅菲把握懲罰，「我必須保持耐心及積極態度才能完成反擊」。他提及正適應採用球棒上的新型鈦合金銅嘴，每場比賽都能看到自己有明顯進步。對於次局嘗試147失敗，羅拔臣坦言是困難挑戰，但相信仍能帶給歡眾興奮和享受。

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