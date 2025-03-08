學界｜男拔萃互射12碼挫聖若瑟　足球精英賽實現衛冕　流浪小將劉彥匡膺MVP (18:43)

賽事門票由學體會經學校、贊助商等機構派發，吸引2207人入場，另有大批市民在啟德體育大道遠眺觀賽。兩軍繼2022／23年後再次會師決賽，該屆互射12碼勝出封王的聖若瑟，今仗有中場蕭政獲所屬球會東方「放行」，與標準流浪中場張青雲和港會中場李宗恆共3名港超兵擔正抗敵。連續3屆殺入決賽的男拔萃，亦有流浪小將黃韜霖與劉彥匡，以及效力理文的詹皓臻和許肇中壓陣。

賽事開賽兩分鐘出現小插曲，球證發現球網有異樣，需安排學體會人員修理。男拔萃早段先後由兩閘連朗狄和許肇中遠射偏離目標。聖若瑟戰至21分鐘有張堯軒左腳角球內彎，僅被對手門將梁曉陽托出底線；34分鐘更獲得黃金機會，劉宇浩底線傳中，李宗恆離門3碼射高，痛失完半場前打開紀錄良機。

中場休息時間分別安排曾為港青代表的歌手陳健安，以及賽事贊助商譚仔三哥米線的啦啦隊表演。男拔萃換邊後進佔上風，開賽不久有劉彥匡罰球直射被對手門將張栢瑋撲出；50分鐘更幾乎靠角球混戰「偷雞」，只被聖若瑟曾斫然白界線前勇救空門。聖若瑟完場前4分鐘換入今屆精英賽首登場的傑志鋒將楊焯鈞，最終兩隊法定70分鐘踢成0：0，繼前屆再次需以互射12碼分勝負。

兩軍極刑戰首4輪皆命中，男拔萃的詹皓臻第5輪被許栢瑋用腳擋出，聖若瑟卻因劉宇浩操刀被梁曉陽一抱入懷，把奪冠機會溜走。雙方突然死亡階段第6至9輪全數中鵠，聖若瑟第10輪由楊焯鈞主射中柱彈出，男拔萃互射12碼贏9：8，實現兩連冠兼第5次奪標。

男拔萃賽後盡攬賽事個人獎項，中場劉彥匡從上季香港足球先生陳肇鈞手中接過最佳價值球員（MVP）獎項，他受訪時坦承有少許意外，並將功勞歸於隊友，「沒有大家的發揮，不會突顯到我今日的表現」。他又希望藉住得獎，讓外界記住其名字，「記得有人寫過我係無名英雄，希望攞到MVP後，大家記得我叫Alvin，我係拔萃18號嘅Alvin，希望大家記得我曾為拔萃貢獻」。他指出這次勝利證明已克服射12碼的心病，「兩年前我們A、B Grade和精英賽皆射12碼飲恨，這次以12碼取勝像完美結局，終於跨越難關」。今屆攻入6球的陳丞臻成為賽事神射手；今仗救出一球12碼的門將梁曉陽，則當選最佳防守球員。

至於頭場季軍戰，法國國際學校以3：0大勝南島中學，收穫校史精英賽最佳成績。

學界足球精英賽獎項名單

冠軍：拔萃男書院

亞軍：聖若瑟書院

季軍：法國國際學校

殿軍：南島中學

最有價值球員：劉彥匡（拔萃男書院）

最佳射手：陳丞臻（拔萃男書院，6球）

最佳防守球員：梁曉陽（拔萃男書院）

明星隊：Rishaan Kulkarni（南島中學）、莊晉（法國國際學校）、李澤淳、張堯軒、劉宇浩、張青雲（聖若瑟書院）、陳丞臻、張翱雲、梁曉陽、劉彥匡、謝衍濤（拔萃男書院）