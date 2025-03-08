明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

學界｜男拔萃互射12碼挫聖若瑟　足球精英賽實現衛冕　流浪小將劉彥匡膺MVP (18:43)

全港學界精英足球比賽今午（8日）在啟德青年運動場上演決賽，拔萃男書院與聖若瑟書院重演前屆戲碼，兩軍全場互無紀錄下，男拔萃終互射12碼贏9：8，蟬聯冠軍之餘，亦成為首屆「學界體育決賽周」的首個學界王者。

賽事門票由學體會經學校、贊助商等機構派發，吸引2207人入場，另有大批市民在啟德體育大道遠眺觀賽。兩軍繼2022／23年後再次會師決賽，該屆互射12碼勝出封王的聖若瑟，今仗有中場蕭政獲所屬球會東方「放行」，與標準流浪中場張青雲和港會中場李宗恆共3名港超兵擔正抗敵。連續3屆殺入決賽的男拔萃，亦有流浪小將黃韜霖與劉彥匡，以及效力理文的詹皓臻和許肇中壓陣。

賽事開賽兩分鐘出現小插曲，球證發現球網有異樣，需安排學體會人員修理。男拔萃早段先後由兩閘連朗狄和許肇中遠射偏離目標。聖若瑟戰至21分鐘有張堯軒左腳角球內彎，僅被對手門將梁曉陽托出底線；34分鐘更獲得黃金機會，劉宇浩底線傳中，李宗恆離門3碼射高，痛失完半場前打開紀錄良機。

中場休息時間分別安排曾為港青代表的歌手陳健安，以及賽事贊助商譚仔三哥米線的啦啦隊表演。男拔萃換邊後進佔上風，開賽不久有劉彥匡罰球直射被對手門將張栢瑋撲出；50分鐘更幾乎靠角球混戰「偷雞」，只被聖若瑟曾斫然白界線前勇救空門。聖若瑟完場前4分鐘換入今屆精英賽首登場的傑志鋒將楊焯鈞，最終兩隊法定70分鐘踢成0：0，繼前屆再次需以互射12碼分勝負。

兩軍極刑戰首4輪皆命中，男拔萃的詹皓臻第5輪被許栢瑋用腳擋出，聖若瑟卻因劉宇浩操刀被梁曉陽一抱入懷，把奪冠機會溜走。雙方突然死亡階段第6至9輪全數中鵠，聖若瑟第10輪由楊焯鈞主射中柱彈出，男拔萃互射12碼贏9：8，實現兩連冠兼第5次奪標。

男拔萃賽後盡攬賽事個人獎項，中場劉彥匡從上季香港足球先生陳肇鈞手中接過最佳價值球員（MVP）獎項，他受訪時坦承有少許意外，並將功勞歸於隊友，「沒有大家的發揮，不會突顯到我今日的表現」。他又希望藉住得獎，讓外界記住其名字，「記得有人寫過我係無名英雄，希望攞到MVP後，大家記得我叫Alvin，我係拔萃18號嘅Alvin，希望大家記得我曾為拔萃貢獻」。他指出這次勝利證明已克服射12碼的心病，「兩年前我們A、B Grade和精英賽皆射12碼飲恨，這次以12碼取勝像完美結局，終於跨越難關」。今屆攻入6球的陳丞臻成為賽事神射手；今仗救出一球12碼的門將梁曉陽，則當選最佳防守球員。

至於頭場季軍戰，法國國際學校以3：0大勝南島中學，收穫校史精英賽最佳成績。

學界足球精英賽獎項名單

冠軍：拔萃男書院

亞軍：聖若瑟書院

季軍：法國國際學校

殿軍：南島中學

最有價值球員：劉彥匡（拔萃男書院）

最佳射手：陳丞臻（拔萃男書院，6球）

最佳防守球員：梁曉陽（拔萃男書院）

明星隊：Rishaan Kulkarni（南島中學）、莊晉（法國國際學校）、李澤淳、張堯軒、劉宇浩、張青雲（聖若瑟書院）、陳丞臻、張翱雲、梁曉陽、劉彥匡、謝衍濤（拔萃男書院）

相關字詞﹕體育 學界足球精英賽 拔萃男書院 聖若瑟書院 劉彥匡 編輯推介

上 / 下一篇新聞