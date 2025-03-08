桌球︱傅家俊表演賽反負偶像韋德　談首晚賽事被離場風波　稱各方要在犯錯中學習 (14:39)

世界桌球大獎賽今起一連兩日在啟德體藝館舉行表演賽，今早由傅家俊與韋德打頭陣，另一港將吳安儀明早11時對泰籍世界一姐勒查露。今早貴賓席上除了吳安儀，前行政長官林鄭月娥亦是座上客。大會每場表演賽都免費派發了2000張門票予學校等團體及已購票觀眾。

有別大獎賽眾星將要爭排名積分及獎金，表演賽性質氣氛輕鬆得多。韋德繼2017年香港世界桌球大師賽對吳安儀，相隔8年再次來港打表演賽，首局曾瞞住裁判使出「手刀」打白球，將出桿機會讓回Marco，引起現場一陣笑聲，結果傅家俊先勝77：15，但之後被韋德連贏兩局73：42及83：25，賽事3局2勝制下反勝2：1。賽後二人在紅酒上簽名，送贈予答中問題的現場觀眾。

傅家俊賽後稱這仗玩得很開心，意猶未盡，「韋德是我偶像，可在香港一齊打波是好難得機會，可惜賽制較短，若可打多幾局就好，希望將來再有機會」。他稱這次首度親眼見韋德出手刀，「之前只在電視見過，個刻過得太快」，韋德戲言這是「表演賽限定」，Marco即打趣回應「只是對我、對較弱球手才這樣做」，韋德再笑稱「裁判沒在看就找點樂趣，有時會有效」。

傅家俊此前提及期待在啟德體育園比賽，賽後表示香港桌球比賽繼伊利沙伯體育館及紅磡體育館後，啟德將是新的開始，期待未來5年逐漸在港建立這次大賽品牌，「啟德場地很大，感覺有點像之前在紅館比賽，整體場地幾適合桌球比賽。如今次世界前32名球手參賽，每場都是硬仗，這類比賽很適合在港舉辦。之前在港比賽都是邀請賽性質，今次排名賽氣氛會嚴肅點，香港球迷都要時間適應，但這才是正式桌球應有的氣氛。這比賽在香港前景很好，希望不止5年，未來10至20年都能在港舉辦」。

對於首晚比賽發生「未完場被清場」風波，傅家俊稱要在犯錯中學習，「就像運動員一樣常有犯錯，要在犯錯中學習。咁大型比賽首次在港舉行，啟德亦是新的場館，需時磨合很正常，反而無問題先唔正常。第一日比賽一定會有問題，但之後開始運作暢順，相信未來數年只會愈來愈好」。他透露下月會到英國出戰世界賽外圍賽，會以輕鬆心情備戰，「我現在這階段已不是計排名或分數，反而關心自己參賽心情，想用開心的心態比賽，這樣才會發揮得最好」。

排名賽相隔36年再次在港舉行，當年有參賽的韋德認為，桌球在香港仍受歡迎，「中國球手更喜歡在港比賽。亞洲桌球運動是由香港開始，現在變得更受歡迎」。