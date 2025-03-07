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足球｜尼馬隔17個月被巴西重召　安東尼無份　格連活特轉籍牙買加告別英軍 (19:57)

回巢山度士復勇的尼馬缺席國際賽達17個月後獲巴西隊重召，備戰當地時間本月20日作客哥倫比亞隊，以及25日主場大戰阿根廷隊的世界盃南美洲區外圍賽，但在貝迪斯表現突出的翼鋒安東尼馬菲奧斯未獲召用。

巴西隊教練杜利華為世盃外點兵，結果33歲的尼馬結果一如所料相隔近1年半首獲重召。尼馬前年夏天離開巴黎聖日耳門後轉會希拉爾，卻在加盟初期膝部重創，終在今年初被該沙特阿拉伯聯賽球隊放棄，於是返回母會山度士發展，迄今上陣7次入3球和貢獻3次助攻下，獲得重返「森巴兵」的機會。他自2010年開始代表巴西出賽，在國際賽上陣128次入79球，乃這支5屆世盃冠軍的「入球王」。惟在冬窗被曼聯借至貝迪斯的25歲翼鋒安東尼馬菲奧斯，雖亦在8場比賽中交出3入球和兩助攻，卻仍被杜利華忽視。

另外，英格蘭足總CEO布寧咸證實，暫以15球名列法甲射手榜次席的23歲馬賽前鋒格連活特，「已正式要求轉籍牙買加，只差完成最後手續，就可以落實」，故此勢將無法代表英格蘭出賽。「綠木」出身於曼聯青訓，雙親來自牙買加，並只曾在未滿21歲時代表英軍比賽1次，所以可以轉籍。他在3年前因在英國涉及家暴案而聲名狼藉，之後被曼聯棄用，曾被借至西甲球隊基達菲及交出表現，但仍被「三獅」前帥修夫基棄用。

此外，國際足協將審查一項將2030年世盃擴大到64支參賽球隊的提案，以紀念這賽事的百周年盛事。

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