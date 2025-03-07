足球｜尼馬隔17個月被巴西重召　安東尼無份　格連活特轉籍牙買加告別英軍 (19:57)

巴西隊教練杜利華為世盃外點兵，結果33歲的尼馬結果一如所料相隔近1年半首獲重召。尼馬前年夏天離開巴黎聖日耳門後轉會希拉爾，卻在加盟初期膝部重創，終在今年初被該沙特阿拉伯聯賽球隊放棄，於是返回母會山度士發展，迄今上陣7次入3球和貢獻3次助攻下，獲得重返「森巴兵」的機會。他自2010年開始代表巴西出賽，在國際賽上陣128次入79球，乃這支5屆世盃冠軍的「入球王」。惟在冬窗被曼聯借至貝迪斯的25歲翼鋒安東尼馬菲奧斯，雖亦在8場比賽中交出3入球和兩助攻，卻仍被杜利華忽視。

另外，英格蘭足總CEO布寧咸證實，暫以15球名列法甲射手榜次席的23歲馬賽前鋒格連活特，「已正式要求轉籍牙買加，只差完成最後手續，就可以落實」，故此勢將無法代表英格蘭出賽。「綠木」出身於曼聯青訓，雙親來自牙買加，並只曾在未滿21歲時代表英軍比賽1次，所以可以轉籍。他在3年前因在英國涉及家暴案而聲名狼藉，之後被曼聯棄用，曾被借至西甲球隊基達菲及交出表現，但仍被「三獅」前帥修夫基棄用。

此外，國際足協將審查一項將2030年世盃擴大到64支參賽球隊的提案，以紀念這賽事的百周年盛事。

其他報道：歐霸｜英超雙雄16強首回合作客失利 曼聯遭皇蘇逼和 熱刺負阿爾克馬爾折蘇蘭基

其他報道：桌球︱世界大獎賽在港舉行 9名本地裁判受惠首參與 逾30年經驗香港裁判也緊張