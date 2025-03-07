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桌球｜卓林普休兵兩日5局四度破百　大獎賽完勝華費爾晉4強　單棒146度暫寫今屆最高 (22:10)

世界格蘭披治桌球大獎賽今（7日）在啟德體藝館上演8強賽事。以香港居民身分「主場」出擊的世界一哥卓林普休兵兩日後大爆發，全場錄得4次單棒「破百」，包括打出接近滿分的145和146度，刷新今屆單棒最高度數，不足兩小時直落局數5：0輕取伊朗籍球手賀辛華費爾，明晚與以局數5：4反勝沙比的英籍名將冰咸爭入決賽。

世界桌球大獎賽踏入8強，由7局4勝改為9局5勝制。卓林普昨16強藉對手里素斯基退賽養精蓄銳，8強面對頂替「火箭」奧蘇利雲參賽的賀辛華費爾，首局即開足馬力打出單棒145度，創下今屆單棒最高得分，次局以61：0再度零封對手。賀辛華費爾第3局曾以31：0領先，但被卓林普再打出單棒108度，反負31：108。卓林普之後第4局贏116：0，第5局再以單棒146度刷新今屆最高單棒得分。卓林普全場揮棒176次遠勝對手26次，不足兩小時便直落5局勝出。

錄得賽事單棒最高分的球手可取得1萬鎊（約10萬港元）獎金，卓林普此戰一舉超越分別在昨日和今午打出143度的希堅斯和梅菲，暫時領先獎金競爭。這名「新港人」兩度只差一球完成「147」，他賽後笑言今仗並無打算締造滿分創舉，「我打算留待決賽實現」。他又稱從壓倒性的勝利收穫信心，冀再接再厲，「感覺這一季順風順水，能在最高舞台交出如此表現，讓這一切更添特別意義。很高興能以這方式『解決』比賽，但眼前還有兩場潛在的惡鬥」。

 

至於頭兩場8強，「魔術師」梅菲與「巫師」希堅斯對決，首3局梅花間竹，希堅斯局數領先2：1，梅菲第4局打出單棒143度清檯，看齊希堅斯昨打出的最高度數，再連取兩局反超前。49歲老將希堅斯雖追回一局，惟梅菲第8局打出單棒112度，以123：9勝出第8局，局數贏5：3，明午4強將鬥尼爾羅拔臣。這名前「世一」面對不足12小時再戰的國手肖國棟雖先失兩局，惟後勁凌厲共三度清檯，局數反勝5：3。

42歲英籍球手梅菲賽後稱每次面對傳奇級的希堅斯都是大挑戰，幸自己踏入2025年後狀態不錯，又提及過去常來港，「我和家庭與這城市有很多好回憶，叔叔曾告訴我一些故事，但他數年前過身了。雖近年沒來，過去10年每次訪港我都十分享受，仍很喜歡這地方」。問到會否仿效奧蘇利雲及卓林普成香港居民，梅菲笑說：「奧蘇利雲雖已取香港身分證，但我覺得他未必想在港定居，我也暫沒計劃這樣做，但無人知將來發生什麼」；尼爾羅拔臣則為這仗第5局未能挑戰單棒147度感不憤，認為4強對手梅菲狀態正佳，預計是場惡鬥。

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