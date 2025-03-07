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歐霸｜英超雙雄16強首回合作客失利　曼聯遭皇蘇逼和　熱刺負阿爾克馬爾折蘇蘭基 (17:26)

兩支出戰歐聯16強首回合的英超球隊利物浦及阿仙奴皆凱旋，惟參戰歐霸16強首回合的另外兩隊英超兵今晨（7日）卻失意，曼聯征戰皇家蘇斯達被對手逼和1：1，熱刺更以0：1敗走阿爾克馬爾。

曼聯作客西甲球隊皇家蘇斯達續派強陣，以隊長般奴費南迪斯支援前鋒約舒亞舒克斯及海倫，惟兩軍半場互交白卷，「紅魔」戰至下半場57分鐘，上場英格蘭足總盃16強射失極刑致不敵富咸的荷蘭籍鋒將舒克斯，在禁區頂接應翼鋒阿歷真度加拿祖右路傳送射入開紀錄，取得加盟以來首個歐戰入球，惟般費下半場中段禁區內犯手球輸12碼，敵將奧耶沙巴爾主射破網終賽和1：1完場。

此戰另一焦點落在曼聯鋒將海倫上，事緣紅魔翼衛達洛治上半場中段一次右路攻勢，未有將皮球傳予這名賽前已連續18仗「食白果」的丹麥隊前鋒，海倫在攻勢完結後表現憤怒，最終其入球荒亦延至19場，對於達洛治未有傳球予海倫，曼聯主帥魯賓艾摩廉表示「這是個糟糕的決定」，並指「海倫的位置很好，達洛治也不錯，不過他的決定不是最好」，同時又表示「球隊在失掉12碼前的表現都很好」。

熱刺則因中場貝治華上半場解圍「撻Q」擺烏龍，令球隊作客以0：1負荷甲球隊阿爾克馬爾，各賽事兩連敗沒入球，隊長孫興慜上陣72分鐘未有射門，入替他的蘇蘭基又因在補時階段傷出，主帥普斯迪高路希望對方傷勢並不嚴重。

其餘賽事方面，摩連奴領軍的土超球隊費倫巴治主場以1：3不敵格拉斯哥流浪，而意甲首都雙雄羅馬及拉素，則齊以2：1絕殺客軍畢爾包及主隊柏辛域陀尼亞。歐霸16強次回合將於下周五上演。歐洲協會聯賽方面，車路士藉列斯占士及安素費南迪斯下半場建功，作客以2：1挫哥本哈根。

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