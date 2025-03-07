桌球︱世界大獎賽在港舉行　9名本地裁判受惠首參與　逾30年經驗香港裁判也緊張 (14:55)

今屆大獎賽在啟德體藝館舉行，中國香港桌球總會主席羅永聰透露，因利成便推薦了9名本地裁判參與，樂見團隊獲寶貴經驗，「排名賽就像足球的世界盃，難得在港舉行，我們極力爭取及推薦香港裁判參與吸收經驗，編更由世界桌總負責。賽事屬要求最高的排名賽，不是玩玩吓，同時可跟海外和內地裁判交流，對香港裁判是很重要的機會」。

今屆裁判團隊有16人，香港佔9人、內地與英國各3人亦有女裁判，以及1名總裁判。當中香港資歷最深為56歲裁判陳順佳，首3日已參與4場賽事，包括執法首圈張安達負里素斯基，以及希堅斯對卡達和16強賀辛華費爾勝徐思等3場計分。

人稱佳哥的他在香港桌總1993年成立前已任桌球裁判，至今超過30年。2022年在紅館舉行的香港世界桌球大師賽，奧蘇利雲對傅家俊的決賽便是由他執法。陳順佳接受本報訪問時解釋，一場桌球比賽有兩名裁判，主裁判在球檯執法，另一名裁判輔助負責計分，還有聯絡球手及替補共4個崗位，桌總今次根據資歷及過去執法表現，將有桌總認可裁判牌照的裁判推薦給世界桌總決定，「海外的排名賽不會特登找香港裁判，只有在港舉行先有機會給我們參與。今次香港裁判經驗有多有淺，有些超過20年，最低都5年以上」。

相比兩年多前在港執法大師賽決賽，佳哥稱今次感覺完全不同，認為賽事可推動香港桌球迷認識職業賽水準，「上次是邀請賽性質，今次球手真的爭排名，參賽心情也不同，觀眾不少都認識桌球很深，比賽氣氛凝重得多。始終第一次執法排名賽，我今次緊張好多，更加要警惕自己不要有失誤空間，一個犯錯都有機會令球手未能晉級」。