桌球︱沙比大獎賽闖8強今鬥冰咸　卓林普迎伊朗名將爭入4強 (01:55)

「小丑」沙比是役首局以118：29先拔頭籌，世界排名第36的占美羅拔臣以112：29扳平，其後雙方各取一局打成2：2平手。4屆世界冠軍的沙比隨後連贏78：38、65：5下，結果以局數4：2力克占美羅拔臣，8強對手將是以局數4：2反勝中國小將吳宜澤的英籍好手冰咸。

同晚另一張球桌的尾場，肖國棟與雷佩凡則上演「中國打吡」，雙方在首6局表現平分秋色，惟前者在最後一局打出一「Cue」129度下，終戰至約今晨1點30分時以局數4：3反勝，今午將對「墨爾本機器」的澳洲籍前世界一哥尼爾羅拔臣。

其餘球手方面，「魔術師」梅菲在同晚較早前的16強與同袍鶴健士演另一場「英格蘭內訌」，前者終以局數4：1取勝，今午將與蘇格蘭籍「巫師」希堅斯爭4強席位；前晚淘汰「師兄」丁俊暉的國手徐思，以局數3：4負伊朗籍名將賀辛華費爾，後者今晚將於8強面對主場出戰的「新港人」卓林普。

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