歐聯︱艾利洛16強首回合奠勝　利物浦險勝PSG凱旋　艾利臣9次撲救稱生涯代表作 (19:11)

這場法甲和英超「一哥」之戰開賽後呈一面倒，總計PSG全場有28次攻門遠超於僅兩射1次中框的利物浦。20分鐘，PSG翼鋒「字母哥」基華拉斯基利亞右路起左腳射入世界波，卻因隊友守將威廉柏曹些微越位下「食詐糊」。25分鐘，另一PSG翼鋒巴特利巴高拿在「紅軍」禁區內單刀期間，疑被敵衛伊巴希馬干拿迪從後以手肘撞跌，經視像裁判（VAR）介入後沒判12碼。比賽其後變成艾利臣比加表現時間，既曾飛身撲出「字母哥」的兩次妙射，亦瓦解了另一敵鋒奧士文尼迪比利及中場祖奧尼維斯等的多次刁鑽或雷霆萬鈞的射門。

87分鐘，大難不死的利物浦憑艾利臣大腳交予前鋒達雲紐尼斯，後者及後橫傳予右路另一後備上陣的哈維艾利洛，這名21歲的年輕中場第一時間起左腳射入遠柱，令PSG以1球飲恨。這是PSG歷來3次歐戰主場比賽首負紅軍，也自去年11月底在歐聯作客負拜仁慕尼黑後首度輸波，並繼去年12月初於法甲作客與歐塞爾互交白卷後首「食白果」。

紅軍領隊史諾賽後坦言贏得有點幸運，並稱讚是役當選最佳球員的艾利臣道：「他展示了是當今最佳門將的風範，球隊這次凱旋超出預算。己隊表現並沒失準，而是PSG球員的質素過人。」艾利臣則說：「這是我的職業賽生涯代表作。我們早料到這是一場苦戰。這晚確實艱難，卻有一個快樂結局。」功臣艾利洛也歸功於艾利臣，「如果沒有他，我實在不知道球隊會處身於什麼境况」。

PSG即使落敗，但教練安歷基非常滿意麾下的表現，這西班牙籍名帥說：「我軍此役遠勝利物浦，看不出有何負面的地方。我為球員非常自豪，下周中次回合作客時，我們仍會交出這次優秀的表現，並藉此晉級。對方的最佳球員是門將，足球往往是不公平的。」值得一提的是，PSG今季各賽事只曾在歐聯4次落敗，另外兩支打敗他們的球隊是阿仙奴及馬德里體育會。

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