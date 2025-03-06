桌球︱希堅斯大獎賽反勝闖8強　基倫威爾遜舉白布投降引球迷大笑 (19:10)

世界格蘭披治大獎賽今踏入第3個賽日，頭場16強有世界排名第8的蘇格蘭籍名將希堅斯對陣上屆世界賽冠軍的英籍好手基倫威爾遜，後者在首局「起Break」下一棒打出131度先拔頭籌，希堅斯在第2局同樣起break，以今屆賽事暫時最高分的143度還以顏色，基倫威爾遜其後以73：0再領先局數，希堅斯在第4局先以74：0第二度扳平，後來分別再在第5、6局以129及140度「清檯」下，結果以局數4：2反勝晉級，明日將對陣梅菲或鶴健士的勝方，並以147次打破另一新港人「火箭」奧蘇利雲闖入排名賽8強的舊紀錄。值得一提的是，基倫威爾遜在末局確定無緣平反敗局下，以球棒舉起白布示意投降，引起現場球迷一陣大笑。

逾兩個月後將年屆50歲的希堅斯賽後坦言隨着年齡增長，發現難以應付壓力並與其他小將競爭，「我的視力也正在變差，現時盡可能避免配戴眼鏡或隱形眼鏡」。惟他表示上周在江西玉山的世界公開賽稱王能增強自信心，並笑言與妻子在香港共度時光、購物玩樂亦有助維持作賽的精力。他其後亦在簽名會上與部分球迷拍照留念。

另邊廂，首圈以局數4：2「以下剋上」淘汰威爾籍名將馬克威廉斯的英籍球手冰咸，縱在16強甫開賽首兩局落後予21歲年輕國手吳宜澤，但他隨後連贏4局，同樣以局數4：2反勝，明與沙比或占美羅拔臣的勝方爭入4強。冰咸賽後提到比賽尾段雖一度打失屬長距離的藍波，但他稱保持鎮定才能鎖定勝局。

至於「墨爾本機器」的澳洲籍前世界一哥尼爾羅拔臣，則在另一場16強以局數4：1輕取英籍球手基拔，明將硬碰國手肖國棟或雷佩凡的勝方。

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