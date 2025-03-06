歐聯︱利華古遜16強首回合作客淨負拜仁3球　沙比阿朗素引用「伊斯坦堡奇蹟」未言棄 (17:10)

拜仁慕尼黑昨於9分鐘先憑射手哈利卡尼接應翼鋒米高奧利斯的右路傳中搶點頭槌建功先開紀錄，結束4場入球荒。其後鋒將穆斯亞拿於22分鐘頭槌幾乎再下一城，但中楣彈出，半場1球領先利華古遜。

不過穆斯亞拿在下半場54分鐘藉「藥廠」門將馬迪積高華出迎接球甩手，在旁的他隨即射入空門拉開比數，惟其隊友門將紐亞因慶祝此入球樂極生悲，拉傷左腳小腿退下火線。戰至62分鐘，利華古遜有右閘洛迪梅基尼犯規領第2面黃牌變一紅被逐。

結果拜仁藉踢多一人的優勢於75分鐘由卡尼射入由自己博得的12碼，個人梅開二度，終領銜在主場以3：0先勝，亦是沙比阿朗素接掌利華古遜以來7次面對拜仁首度吞敗。這名西班牙籍名宿賽後表示：「這就是足球，回到主場（次回合）又會是另一回事。」而他又提起當年他球員生涯效力利物浦時，曾在2003年歐聯決賽半場落後AC米蘭3球下反勝的「伊斯坦堡奇蹟」，相信球隊仍有機會反勝晉級。

至於拜仁主帥高柏尼則稱要待軍醫檢查才知紐亞傷勢，但同時稱讚臨危受命演一隊處子戰的21歲後備年輕門將莊拿斯烏比表現稱職。