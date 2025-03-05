桌球︱丁俊暉桌球大獎賽一輪遊　反負國家隊後輩徐思 (22:40)

15項排名賽冠軍及世界排名第9的丁俊暉，今晚面對低31位排40的同胞徐思，「小丁」先取首兩局，其中第1局更以單棒78度「清袋」，並於次局輕取82：19，但及後徐思連下兩城扳平局數。這名37歲名將之後打出單棒108度勝出第5局，但他第6局打失「黑柴」，被徐思打出單棒81度，後上反勝81：24。決勝局小丁再打失紅波，終再負4：67，局數輸3：4在32強止步。

其餘賽事方面，世界排名第3的沙比與排名第16的國家隊星將肖國棟，在32強均打足7局才勝出，分別淘汰兩名威爾斯籍球手積遜比治及積克鍾斯。肖國棟晉級後將與雷佩凡合演「國家隊內訌」；澳洲籍的前「世一」尼爾羅拔臣，則直落4局輕取國手袁思俊出線，將與英籍球手基拔爭入8強。

至於世界第一的「新港人」卓林普，明日將在16強面對英籍球手里素斯基；「世二」基倫威爾遜昨晚打足7局反勝些特，將惡鬥同樣局數4：3險勝卡達的蘇格蘭籍「巫師」希堅斯。國家隊的吳宜澤直落4局輕取龐俊旭後，則對淘汰馬克威廉斯的英籍名將冰咸。

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