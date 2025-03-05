歐聯｜奧迪加特起孖兼助攻　領阿仙奴作客7：1血洗燕豪芬寫歷史 (19:16)

阿仙奴踏入2025年先後有兩名射手加比爾捷西斯和夏維斯因傷收咧，過去3場聯賽需由中場米基爾馬連奴串演箭頭，已經連續兩仗顆粒無收。兵工廠中場迪格蘭賴斯此戰11分鐘越位在先食詐糊，但18分鐘轉交助攻造就後衛祖利安添巴頭槌建功揭開大勝序幕，其後在21和31分鐘由尼華尼利和馬連奴近門抽射得手，半場3：1領先靠路亞蘭治射入12碼的主隊。

阿仙奴換邊後得勢不饒人，47分鐘奧迪加特禁區內補中，1分鐘後翼鋒李安度杜沙特挑射得手，下半場開賽不足3分鐘連入兩球。奧迪加特73分鐘禁區頂施射破網「起孖」，85分鐘再妙傳予後衛卡拉科利埋齋。7：1的比數不但創下阿仙奴隊史歐聯作客最大勝仗，更是史上首支在歐聯淘汰賽階段作客攻入7球的球隊。燕豪芬則錄得看齊1958年的隊史最大比數落敗紀錄，並寫下荷蘭球隊歐戰最大敗仗。

阿仙奴領隊阿迪達賽後笑逐顏開，形容非常享受麾下表現，希望藉此回升球隊士氣，「勝仗給予我們歡樂與信心，這是富有說服力的表現，一個難以置信的比數，而我們值得這些，並會持續進步」。此戰貢獻兩射一傳的奧迪加特則透露球隊過去兩仗食白果後多下苦功，「今日展示我們具備的能力，希望往後的比賽持續這樣」。

阿仙奴對燕豪芬的晉級方8強將鬥皇家馬德里或馬德里體育會。今晨先主場出擊的皇馬在中場大將祖迪比寧咸停賽下，開賽4分鐘便由翼鋒洛迪高高斯先拔頭籌，32分鐘雖被馬體會射手祖利安艾華利斯追成平手，但55分鐘藉另一鋒將巴謙戴亞斯建功，以2：1先下一城。

此外，阿士東維拉末段靠對手烏龍球和借將馬高阿辛斯奧射入12碼，作客3：1擊敗布魯日；上屆亞軍多蒙特則主場遭里爾逼和1：1。

其他報道：桌球大獎賽︱前「世一」尼爾羅拔臣稱清場做法奇怪 事件不幸 冀日後改善

其他報道：NBA｜40歲勒邦占士成聯盟史上首人累積破5萬分 盼續享受球員生涯

其他報道：高球｜LIV Golf香港站周五展開 預算案提探討長遠合作 賽事總裁讚港府大力支持