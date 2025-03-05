桌球大獎賽︱前「世一」尼爾羅拔臣稱清場做法奇怪　事件不幸　冀日後改善 (18:57)

在啟德體育園體藝館舉行的世界桌球大獎賽香港站昨晚發生清場風波。有份參賽的前世界冠軍兼前世界排名第一的澳洲籍球手尼爾羅拔臣則認為清場做法奇怪。羅拔臣稱，昨晚收看電視時不知所為何事，僅發現球場內似已無觀眾，又未聽到掌聲或叫聲，其後才聽聞清場安排，認為事件對球員和球迷都屬不幸，希望日後會有改善，他也知道受影響球迷可獲門票補償。
他認為球手總想在大批觀眾面前作賽，但同時相信頂尖球手可適應任何情况，又提及一眾頂級球手曾於新冠疫情時整季均閉門作賽。
世界排名第3的英籍球手沙比與排名16的國家隊星將肖國棟，今午在32強分途出擊均打足7局才晉級16強。他們賽後亦被問到知否昨晚尾場被清場無觀眾的風波。沙比稱專注準備今日賽事而並不知情，「我今次來港比賽，只留意賽果，此事也不是我決定的事」；至於來港多次的肖國棟也稱不太清楚發生何事，「休息較早去準備比賽」，但提及曾在英國比賽至當地時間凌晨1、2時，「有時比賽很長，最後已沒有觀眾，因為太晚了」。
桌球大獎賽︱清場風波受影響球迷稱當時感到愕然 促主辦方及體育園「經一事長一智」
桌球大獎賽︱首日賽事未完場被清場 賽會致歉承諾可看畢比賽 向受影響觀眾補償今明兩日同等門票