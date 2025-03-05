桌球大獎賽︱前「世一」尼爾羅拔臣稱清場做法奇怪　事件不幸　冀日後改善 (18:57)

他認為球手總想在大批觀眾面前作賽，但同時相信頂尖球手可適應任何情况，又提及一眾頂級球手曾於新冠疫情時整季均閉門作賽。

世界排名第3的英籍球手沙比與排名16的國家隊星將肖國棟，今午在32強分途出擊均打足7局才晉級16強。他們賽後亦被問到知否昨晚尾場被清場無觀眾的風波。沙比稱專注準備今日賽事而並不知情，「我今次來港比賽，只留意賽果，此事也不是我決定的事」；至於來港多次的肖國棟也稱不太清楚發生何事，「休息較早去準備比賽」，但提及曾在英國比賽至當地時間凌晨1、2時，「有時比賽很長，最後已沒有觀眾，因為太晚了」。

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