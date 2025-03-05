明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

高球｜LIV Golf香港站周五展開　預算案提探討長遠合作　賽事總裁讚港府大力支持 (17:05)

由沙特阿拉伯公共投資基金（PIF）主辦的LIV高爾夫球巡迴賽香港站，周五起一連3日在香港哥爾夫球會粉嶺球場上演。財政司長陳茂波上周在《財政預算案》提到正與LIV Golf探討長遠合作，LIV Golf行政總裁史葛奧尼爾（Scott O’Neil）今午（5日）出席賽事新聞發布會稱對此無可奉告，但指出港府大力支持對香港站至關重要。

賽事連續兩年落戶香港，為今季14站賽事的第3站，參賽球手包括迪森布（Bryson DeChameau）、拉姆（Jon Rahm）及米高遜（Phil Mickelson）等大滿貫冠軍級球手。陳茂波在上周三發表的新一份《財政預算案》提及希望策略性地吸引帶來顯著經濟效益的體育活動持續落戶香港，當中點名提到正與LIV Golf探討長遠合作。奧尼爾被問到與港府合作事宜時，稱自己並非此事決策人，但強調香港是舉辦賽事的理想地點，「香港在旅遊層面已回復新冠疫情前水平，香港是一個人人都想來的地方，是世界王冠上的明珠」。他指出粉嶺球場為世界級場地，成為香港的優勢，另提到辦賽需要政府支持，「在這層面，我們有非常支持的政府伙伴」。

香港哥爾夫球會會長郭永亮說，樂見更多大型體育活動落戶香港，哥球會將致力將世界頂級高球賽事帶到香港。他稱因門票仍正公開發售，未能提供最新銷情，但提到去年累計數萬人次入場，希望未來數天天公造美讓觀眾人數再創新高。連續兩屆來港參賽的6項大滿貫冠軍米高遜，在記招上表達對亞洲的熱愛，除了形容香港美食是「體重惡魔」，亦盛讚亞洲各地積極培訓年輕球手到世界舞台，讓高球發展不斷進步。

相關字詞﹕體育 LIV高爾夫球巡迴賽 LIV Golf 財政預算案 編輯推介

上 / 下一篇新聞