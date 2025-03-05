桌球大獎賽︱清場風波受影響球迷稱當時感到愕然　促主辦方及體育園「經一事長一智」 (14:58)

今午起陸續有受影響觀眾，到體藝館指定位置兌換今明兩日任何場次同等票價的可售門票作補償。綜合球迷引述，昨晚約11時35分，當基倫威爾遜對些特打至局數3：2時，螢幕顯示及工作人員要求所有觀眾離場。

觀看桌球比賽接近20年的球迷潘先生質疑，啟德體育園無預料到桌球比賽會打至凌晨，對被要求離場時感少許無奈和不解，「因當時被要求離場時比賽正打完第5局，就快決勝負時，觀眾自然鼓譟。好坦白講，賽會有參考其他同類比賽情况，理應知道桌球地比賽有機會打到凌晨12點、1點，啟德體育園真的要取多點經驗。用咁多錢邀請咁多球手來打比賽，點解需要觀眾離場，可能球手也未遇過這情况」。他透露過去曾到過海南島看桌球比賽，當時大會都是預計比賽會打到很夜，可讓觀眾看到結束，認為主辦方或世界桌總應有提醒賽事會打到何時，若園方忽略便是缺乏經驗的表現。

連日都身穿阿仙奴球衣的資深桌球迷胡先生表示，他由於每日賽事都已購票，因此將補償的門票轉贈給朋友，「方案不是最完美但總好過無，至少有心解決一些問題」。他稱此事雖不會影響他繼續入場的雅興，「畀咗錢嘛」，但促請主辦方及體育園「經一事長一智」，「香港體壇盛事已經由美斯事件，到皇馬球迷會，希望汲取任何教訓不要再犯同一錯誤，希望將來真的能夠改善到做得好點」。

另一「苦主」觀眾謝先生稱，應辦賽前諗定賽事打到凌晨如何安排，「感覺好似完全不知會有這情况，全世界都好愕然，出來的形象不太好。就算紅館辦演唱會，過了凌晨都是罰錢，都不會掃哂觀眾走，是否新場館新玩法？」

桌球大獎賽︱首日賽事未完場被清場 賽會致歉承諾可看畢比賽 向受影響觀眾補償今明兩日同等門票

啟德體育園︱桌球大獎賽首日打至凌晨未完場 體藝館午夜前清場引觀眾鼓譟