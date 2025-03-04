桌球︱卓林普「主場」首戰淘汰加利威爾遜　認眾多球迷支持感壓力　盼放鬆心情爭冠 (22:50)

2015年起舉行的世界桌球大獎賽，是啟德體育園本月正式開幕後及啟德體藝館首項國際大賽，中國香港桌球總會協辦，亦是相隔36年再次在港舉行排名賽，總獎金從去屆38萬鎊破紀錄倍增至70萬鎊（約700萬港元），冠軍獎金18萬鎊（約180萬港元），雲集世界排名前列32名球手參賽。首日賽事在平日關係，下午賽前入場人數不多，在可容納約1萬人的啟德體藝館只有數百人入場；文體旅局長羅淑佩、香港桌總主席羅永聰等，聯同明午出戰的世界排名第3球手沙比及國家隊星將肖國棟出席晚上開球禮。羅淑佩致辭時表示，歡迎享有盛譽的賽事來到香港，形容是歷史性時刻，祝願賽事成功，期望選手及來賓在港度過難忘時光。

晚上焦點落在世界排名第一的卓林普，去年底透過優才計劃成為香港居民後，首次在「主場」出賽，這名35歲球手甫入場即受到全場觀眾掌聲歡迎，首圈面對排名32位的加利威爾遜，「準神」首局手感欠順，包括錯失一次入洞良機，以45：99先失一局。不過第2局卓林普隨即還以顏色，打出一Cue 142度「清袋」對手追平局數。這名「新港人」第3局落後下以90：45反勝，並在第4局一Cue 95度再令對手「清零」。卓林普縱之後被加利威爾遜打出一Cue 92度，反負35：92，局數被追至2：3；第6局再以一Cue 69度，以81：45奠勝，局數贏4：2，晉身周四16強將對里素斯基。

卓林普出席賽後記招時表示，很開心勝出成為港人後首場比賽，承認在眾多球迷面前比賽是有壓力，這仗對手發揮出色亦不易應付，「有很多球迷令我覺得這仗好需要勝出，首局一開始我是較難保持冷靜，之後發揮不錯。香港很幸運有這很好的新場地，相信球手都享受其中，希望將來繼續發展可坐滿觀眾」。他說，大獎賽是其最喜愛及勝出最多次數的大賽，「我有信心奪冠，希望今次在香港舉行，能更放鬆保持佳態」。被問到女友有否到場，他尷尬地僅稱「我希望如此」，引起在場記者們大笑。

至於「魔術師」梅菲則以局數4：3險勝代替史堤芬麥佳亞退賽的禾拉斯頓；明午賽事除了沙比及尼爾羅拔臣登場，還有5名國家隊星將肖國棟與星將丁俊暉、斯佳輝、雷佩凡及袁思俊分途出擊。

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