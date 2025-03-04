學界｜足球精英賽4強移師啟德　男拔萃連續3屆闖決賽　周六偕聖若瑟爭冠 (21:44)

學體會今屆首次引入學界體育決賽周，把多項中、小學學界賽安排3月在啟德體育園決出冠軍，包括中學的足球、田徑（團體）、手球及籃球精英賽，以及全港小學區際五人足球比賽。率先進軍啟德的足球精英賽，今屆獲米線品牌譚仔三哥冠名贊助。4強和決賽門票由學體會經贊助商和學校等單位派發，另有市民在啟德體育大道圍觀。

四度奪冠的男拔萃此戰有標準流浪前鋒黃韜霖續串演中堅，與效力理文的詹皓臻組成防線。男拔萃甫開賽盡顯王者本色，8分鐘憑陳丞臻接應連朗狄橫傳，近門施射破網，取得個人今屆第6球；15分鐘再由張翱雲獨力闖入禁區起腳得手；兩軍換邊後互無紀錄下，男拔萃終維持上半場兩球優勢，以2：0擊敗南島，連續3屆殺入決賽。

學界賽事首次搬到啟德上演，男拔萃中場張翱雲笑言開賽前「腎上腺素已上升」，認為場地質素比初賽階段地點曾大屋遊樂場質素更佳，「這裏採用混合草，皮球去得順啲，踢落佢都舒服啲」。這名流浪U18青年軍成員承認有衛冕壓力，但深信球隊「夠贏」老對手聖若瑟，「我對球隊充滿信心，我們合作良久，最近也頻密練習。聖若瑟會是很好的決賽對手大家的攻防都有水準，必定會合演精彩的決賽」。

聖若瑟與法國國際繼港九D1男甲4強再度對壘，前者此戰有隊長李澤淳上仗領紅停賽，惟獲東方小將蕭政歸隊客串中堅助拳，與流浪中場張青雲和港會翼鋒李宗恆合共3名港超兵壓陣。

聖若瑟早段有張堯軒近門射斜和張青雲接應角球頭槌頂高，攻門次數佔優；11分鐘卻法國國際一次突擊，由效力冠忠南區的莊晉窄位射入。聖若瑟落後下持續圍攻，戰至31分鐘由劉宇浩助攻予張堯軒單刀射入，完半場前扳平1：1。聖若瑟換邊後僅用兩分鐘，便藉劉宇浩把握敵衛解圍失誤，禁區內左腳埋門得手。補時再由鄭柏喬乘對方門將棄門而出，射入空門錦上添花；縱及後有後備入替的譚浩然主射12碼宴客，無阻聖若瑟贏3：1，相隔一屆再晉決賽。

上季被東方提拔至一隊的蕭政，今仗首次在今屆學界賽事披甲。聖若瑟主教練朱兆基稱今仗與球會達成共識下，終獲這名16歲小將回歸。朱兆基強調即使對方今屆未曾為校披甲，其能力及與隊友默契均無容置疑。東方周六有港超賽事，令蕭政能否出戰精英賽決賽成疑問，朱兆基稱除了需與球會商討，也要看球員個人意願，「蕭政很想在職業賽場爭取機會，我們很尊重他。如果球員不太能夠在這裏落力，不如給其他想落力的球員。始終踢波『埋唔埋牙就係嗰一下』，而他可能有怕受傷等忌諱」。蕭政則明言渴望出戰，惟說一切仍是「問號」。

學界足球精英賽決賽日周六續在啟德青年運動場上演，頭場中午12時由法國國際與南島合演季軍戰，聖若瑟和男拔萃則於下午2時半的決賽碰頭。