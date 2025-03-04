明報新聞網
報料
報料
主頁
每日明報 要聞 港聞 經濟 娛樂 副刊 社評 觀點 中國 國際 教育 體育 英文 作家專欄 大灣區 圖片看世界
即時新聞 即時港聞 即時熱點 即時娛樂 即時經濟 即時地產 即時兩岸 即時國際 即時體育 即時文摘 專題報道 圖輯 即時新聞總覽
明報影片 每日明報 即時新聞
明報生活 明報OL網 明報健康網
訂戶專享 個人化新聞 我的書籤 訂戶通知 電子報 電子報(學生版) 昔日明報
會員平台 服務一覽 訂閱電子報 付款方法 常見問題 客戶已選取服務 使用條款及細則 更改個人資料

即時體育

桌球︱世界大獎賽今開戰　前世界冠軍威廉斯反負冰咸首圈出局　同稱啟德場地規模太大 (17:07)

世界格蘭披治桌球大獎賽今起(4日)一連6日起在啟德體藝館舉行，揭幕早場即出現「下剋上」賽果，其中前世界冠軍馬克威廉斯及中國星將張安達均在首圈落敗出局。威廉斯與淘汰他的冰咸賽後均讚揚可容納約1萬人的啟德體藝館規模很好，但對桌球比賽可能空間太大。

世界桌球大獎賽是啟德體育園正式開幕後及啟德體藝館首項大賽，亦是相隔35年再次在港舉行排名賽，總獎金更從去屆38萬鎊倍增至70萬鎊（約700萬港元），冠軍獎金18萬鎊（約180萬港元）為歷屆之最，雲集世界排名前列32名球手參賽。

賽事下午1時展開，早場由兩名前世界冠軍打頭陣，現世界排名第5的威爾斯籍名將威廉斯，首3局以2：1領先，但之後開始被世界排名23名的冰咸壓制，這名48歲英籍球手穩扎穩打，在第4及6局打出一Cue 75及65度，最終連取3局反勝4：2，率先晉身16強。

至於世界排名第10的張安達同樣「一輪遊」，這名33歲中國球手面對排25名的英籍球手里素斯基落後兩局下，曾打出一Cue 112及69度扳平局數，但第5局領先下犯錯，被對手打入「黑柴」以57：54絕殺，第6局再輸一場，局數負2：4首圈出局，職業生涯8次對里素斯基皆負。

3屆世界冠軍威廉斯雖在首圈止步，他亦讚揚啟德場地規模很好，「不幸地我只能在此比賽一場。場地規模很好，甚至可說是太大，但比賽氣氛不錯」。他笑言落敗後會日內返英與孩子打高爾夫球，「我回去與孩子相處一周後，就會再到其他地方打巡賽。我雖然快50歲仍是世界前16名球手，而且會繼續比賽」；至於冰咸笑稱除了去洗手間需要走一段很長路，場館燈光等方面都很完美，「這裏是我其中一個比賽過的最佳場地，令我聯想起溫布萊體育館，同樣很大規模，不過對桌球賽事來說有點大，但我知道上次香港大賽（2022年香港世界桌球大師賽）有9000名觀眾，我也高興可在眾多觀眾前比賽」。張安達也希望香港多辦比賽，「包括我在內很多球手都喜歡香港這城市，希望下次再有機會再在這比賽」。

相關字詞﹕體育 編輯推介 桌球 馬克威廉斯 冰咸 張安達 里素斯基 啟德體藝館 世界格蘭披治桌球大獎賽

上 / 下一篇新聞