桌球︱世界大獎賽今開戰　前世界冠軍威廉斯反負冰咸首圈出局　同稱啟德場地規模太大 (17:07)

世界桌球大獎賽是啟德體育園正式開幕後及啟德體藝館首項大賽，亦是相隔35年再次在港舉行排名賽，總獎金更從去屆38萬鎊倍增至70萬鎊（約700萬港元），冠軍獎金18萬鎊（約180萬港元）為歷屆之最，雲集世界排名前列32名球手參賽。

賽事下午1時展開，早場由兩名前世界冠軍打頭陣，現世界排名第5的威爾斯籍名將威廉斯，首3局以2：1領先，但之後開始被世界排名23名的冰咸壓制，這名48歲英籍球手穩扎穩打，在第4及6局打出一Cue 75及65度，最終連取3局反勝4：2，率先晉身16強。

至於世界排名第10的張安達同樣「一輪遊」，這名33歲中國球手面對排25名的英籍球手里素斯基落後兩局下，曾打出一Cue 112及69度扳平局數，但第5局領先下犯錯，被對手打入「黑柴」以57：54絕殺，第6局再輸一場，局數負2：4首圈出局，職業生涯8次對里素斯基皆負。

3屆世界冠軍威廉斯雖在首圈止步，他亦讚揚啟德場地規模很好，「不幸地我只能在此比賽一場。場地規模很好，甚至可說是太大，但比賽氣氛不錯」。他笑言落敗後會日內返英與孩子打高爾夫球，「我回去與孩子相處一周後，就會再到其他地方打巡賽。我雖然快50歲仍是世界前16名球手，而且會繼續比賽」；至於冰咸笑稱除了去洗手間需要走一段很長路，場館燈光等方面都很完美，「這裏是我其中一個比賽過的最佳場地，令我聯想起溫布萊體育館，同樣很大規模，不過對桌球賽事來說有點大，但我知道上次香港大賽（2022年香港世界桌球大師賽）有9000名觀眾，我也高興可在眾多觀眾前比賽」。張安達也希望香港多辦比賽，「包括我在內很多球手都喜歡香港這城市，希望下次再有機會再在這比賽」。