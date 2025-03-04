體壇奧斯卡｜勞倫斯獎公布最終提名　杜班迪斯領銜角逐最佳男將　邦瑪蒂比拉絲爭奪最佳女將 (15:30)

一年一度的世界「體壇奧斯卡」勞倫斯世界體育獎將於4月21日於西班牙首都馬德里舉行第25屆頒獎禮。大會今日公布各獎項最終提名名單，其中去年在巴黎初征奧便獨攬4金1銅的22歲法籍泳壇新星馬爾尚，連同去年包辦3大單車賽事錦標的26歲斯洛文尼亞籍好手普加查，齊齊首度入圍。其餘候選人則包括連續3屆入圍、日前再度打破男子撐竿跳世界紀錄的瑞典籍「鳥人」杜班迪斯、去年世界一級方程式（F1）世界冠軍的荷蘭籍車手韋斯塔本，以及西班牙籍網球新星卡路士艾卡拉斯。

最佳女運動員方面，去屆得主的西班牙女足星將艾坦娜邦瑪蒂，將與3屆得主的美國「體操女王」比拉絲、網球女單「世一」莎芭倫卡、美籍「跨欄王后」悉妮麥卡芙蓮、肯尼亞籍跑手卡比歌，以及荷蘭籍跑手施芬哈辛角逐殊榮。

此外，去年歐洲國家盃盟主西班牙男足亦大熱入圍年度最佳團隊，其餘候選的有奧運五連霸的美國男籃、皇家馬德里男足、巴塞隆拿女足、NBA的波士頓塞爾特人，以及F1麥拿侖車隊。至於去年助西班牙男足奪歐國盃的17歲新星耶馬爾，則與NBA聖安東尼奧馬刺的法籍新星雲班耶馬等人角逐年度最佳突破獎。

第25屆勞倫斯世界體育獎主要候選名單

獎項 候選人（國籍、項目）

最佳男運動員 馬爾尚（法國、游泳）、普加查（斯洛文尼亞、單車）、杜班迪斯（瑞典、田徑）、韋斯塔本（荷蘭、賽車）、卡路士艾卡拉斯（西班牙、網球）

最佳女運動員 艾坦娜邦瑪蒂（西班牙、足球）、比拉絲（美國、體操）、莎芭倫卡（白俄羅斯、網球）、悉妮麥卡芙蓮（美國、田徑）、卡比歌（肯尼亞、田徑）、施芬哈辛（荷蘭、田徑）

最佳團隊 西班牙男足、美國男籃、皇家馬德里男足、巴塞隆拿女足、F1麥拿侖車隊、波士頓塞爾特人

最佳突破 耶馬爾（西班牙、足球）、雲班耶馬（法國、籃球）、泰保高（博茨瓦納、田徑）、祖利安艾菲特（聖盧西亞、田徑）、麥堅杜殊（加拿大、游泳）、利華古遜男足

最佳復出 馬昆斯（西班牙、賽車）、迪米絲（澳洲、游泳）、積素（美國、游泳）、安拉迪（巴西、體操）、比拉美（瑞士、滑雪）、里沙布賓特（印度、板球）