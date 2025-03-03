NBA｜湖人挫快艇揚威洛城打吡升西岸次席　占士距5萬分僅1分　雷霆馬刺衝突3將被逐 (20:49)

「紫金兵團」兩日前曾主場以106：102取勝，是役上半場亦以58：43領先，快艇雖藉獨取全場最高33分的前鋒利安納在尾段一度收窄至5分差距，但湖人的勒邦占士在最後30秒封走快艇後衛基斯鄧恩的上籃後，終助球隊再在主場以108：102力挫快艇，取得六連捷。而丹佛金塊在同日較早前作客以103：110不敵波士頓塞爾特人，令湖人升上西岸第2。占士賽前在常規賽及季後賽的總得分為49,982分，與5萬分僅差18分，惟今仗只有17分進帳，無緣打破紀錄，但或能在後日主場迎戰新奧爾良塘鵝時達成這個史上第1人的成就。

另邊廂，奧克拉荷馬雷霆今與聖安東尼奧馬刺戰至第3節時發生大規模衝突，當時前者的肯列治威廉士與馬刺前鋒祖利安尚賓尼互相推撞繼而動武，雷霆後衛杜特也被捲入其中，結果球證將3人驅逐離場，但無阻雷霆靠主將謝倫威廉士轟入41分下，作客以146：132輕取對方，以49勝11負穩守西岸榜首；馬刺則排西岸第12。

至於2021年因在網上發表歧視猶太人言論而惹爭議的前NBA中鋒美耶斯利安納，亦正式從籃球界退役，結束10年職業生涯。這名33歲中鋒被波特蘭拓荒者在2012年選秀中以第11順位選中，他上一次在NBA出戰是在2022至2023年賽季效力密爾瓦基公鹿。

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