西甲｜皇馬反負貝迪斯跌季席爭冠形勢被動 (21:15)

巴塞隆拿與「銀河艦隊」賽前25戰同得54分，前者憑較佳得失球排第1；馬體會則落後1分排第3，三隊為爭奪今季冠軍不容有失。其中皇馬雖今仗作客有借將翼鋒安東尼馬菲奧斯無需因上仗被罰直紅「坐波監」的貝迪斯，憑鋒將巴謙戴亞斯在10分鐘先拔頭籌，但戰至34分鐘被對方中場莊尼卡度素接應舊將艾斯高的角球頂入扳平，艾斯高更在54分鐘射入12碼，終助貝迪斯以2：1反勝，賽後26戰獲38分排第6，亦導致皇馬無緣暫時登上榜首兼跌至第3。皇馬主帥安察洛堤賽後稱：「我們開局不錯，但後來失去對比賽的控制。」

另邊廂，馬體會藉前鋒祖利安艾華利斯在66分鐘的唯一入球，主場以1：0擊敗畢爾包，結束對手16場聯賽不敗下，賽後26戰獲56分暫升上首位。打少一場的巴塞則將在今晚11時15分主場迎戰皇家蘇斯達。

至於本月底將在世界盃南美洲區外圍賽先後鬥哥倫比亞及阿根廷的巴西隊，也公布52人初選名單，除了在貝迪斯「翻生」的安東尼及重返母會巴甲球會山度士的尼馬獲重召外，效力另一巴甲球會聖保羅的33歲中場奧斯卡杜斯山度士，亦相隔逾8年後再獲召入伍。