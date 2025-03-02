英足盃｜迪布尼傳射領曼城淘汰普茅闖8強　水晶宮前鋒馬迪達遭起飛腳送院縫25針 (18:50)

曼城是役戰至38分鐘意外先失守，被普利茅夫藉一次角球攻勢由後衛泰洛夫耶路夫頭槌頂入打破悶局。不過「藍月」於完半場前補時階段由19歲小將左閘尼高奧萊利接應奇雲迪布尼的罰球傳中頂入扳平。

換邊後曼城換入射手艾寧夏蘭特加強攻力，並於76分鐘由奧萊利接應菲爾科頓的角球傳中頭槌再下一城，個人梅開二度之餘，亦是他今屆英足盃第3個入球。加上夏蘭特在90分鐘助攻予迪布尼門前射入奠勝球，終助曼城以3：1反勝普利茅夫，躋身8強。賽後藍月主帥哥迪奧拿盛讚奧萊利表現成熟，「他有很堅實的演出，而且在場上可勝任3至4個位置，對球隊有很大幫助」。惟他又證實此仗半場傷出的後衛尼敦阿基傷勢令人擔憂，亦令球隊現有多達4名守將成「十字軍」。

至於水晶宮昨晚迎戰米禾爾同以3：1制勝，但是役開賽8分鐘，客軍門將利安羅拔斯棄關出迎在禁區外飛腳解圍時同時踢中水晶宮前鋒桑馬迪達的頭部，後者隨即倒地並一度昏迷，並於場中治理10分鐘後送院，面部縫了25針。事後這名27歲法籍中鋒在個人社交網向外界報平安，並表示希望「盡快回到球場」。而水晶宮教頭加斯拿則直斥對手行為道：「這是非常危險的動作，試想像當刻雙方的相撞更直接的話，馬迪達的職業生涯是有可能就此結束的。」