桌球｜大獎賽參賽球手遊維港　斯佳輝無緣鬥奧蘇嘆可惜 (19:30)

賽事為本港相隔35年再辦桌球排名賽，由今季世界桌球巡迴賽（WST）排名前32名球手角逐；今出席維港遊活動的參賽者包括即將首以香港居民身分「主場」出擊世界一哥卓林普、里素斯基、梅菲等名將，以及丁俊暉、斯佳輝和張安達等國手。香港「四眼Cue后」吳安儀亦有登船，與球手言談甚歡。至於昨在江西玉山舉行的世界公開賽封王的希堅斯，則未有現身。

去年透過優才計劃成為香港居民的奧蘇利雲，昨晚宣告因健康理由放棄在港角逐世界大獎賽，由賽季排名第33位的賀辛華費爾頂上。原定首圈鬥火箭的斯佳輝，坦承渴望與對手較量，稱換了對手心態不變，「當然比較希望跟火箭對決，向對方學習、打出精彩的球賽給觀眾看；換了對手也無所謂，打好自己的球就可以」。

前「世一」丁俊暉說，希望藉大獎賽爭取世界排名積分，從而在下月舉行的世界賽獲得更高種子檔次。他提到香港桌球發展歷史悠久，期待此地協助宣傳桌球運動，吸引年輕人參與，「我小時候是看傅家俊比賽，希望像他一樣在世界大賽取得好成績。香港有非常好的發展環境，吸引奧蘇利雲和卓林普到來，期待香港能宣傳這個項目，招攬更多年輕人打球」。