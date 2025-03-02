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全運｜三鐵港隊主場壓力化動力　次日測試賽混合接力摘銅 (20:15)

一連兩日的粵港澳全運會三項鐵人測試賽今午（2日）落幕，港隊派出兩男兩女參戰次日混合接力賽最終取得季軍。他們賽後均認為主場作賽壓力反而可轉化為動力，從而爭取好成績。山東隊則繼男、女子個人賽再次奪金，包辦今次3個組別的冠軍。

昨早完成男、女子個人賽後，三鐵全運測試賽今演最後一項混合接力賽，也是本港首次舉辦相關項目，有15支隊伍共60名運動員參賽，每隊由兩男兩女組成。其中港隊成員包括東京奧運代表的奧斯卡、小將葉德朗、已出戰女子個人賽的「韋氏姊妹花」韋祺和韋禔。賽事規定以先女後男形式進行，每人需各自完成300米游泳、8公里單車及1.8公里跑步。起點同樣設於灣仔臨時海濱花園對出海面，沿途經過金紫荊廣場等多個香港地標，終點亦設於中環海濱活動空間。

為港隊「打頭陣」的「姐姐」韋祺，昨在個人賽單車賽段遇上爆胎需中途退賽，今重新出發的她以25分08秒完成首棒。緊接第2棒的奧斯卡，一度助港隊領先達半分鐘，其部分更做出22分36秒交棒予「妹妹」韋禔。韋禔在第3棒面對在女子個人賽封后的山東隊選手楊一凡，雖由單車轉換至跑步的初段仍鬥得激烈，但其後被對手逐漸拉開下進入最後一棒。男將葉德朗在第4棒對男子個人賽冠軍得主的山東隊張璽瑞，不但未能收窄距離，還被遼寧隊超前，但港隊最終仍以總時間1小時37分50秒守住第3。山東隊則繼兩項個人賽後，以1小時36分35秒再次在混合接力賽奪金，包攬今次測試賽所有冠軍；慢30秒的遼寧隊則摘銀。

港將奧斯卡日前在亞洲盃馬來西亞站摘得亞軍破逾兩年獎牌荒，他賽後坦言近期已找回狀態，並認為今次賽道適合自己發揮，「單車賽段技術水平很高，加上能在國際金融中心（IFC）前面踩車，這條天際線令人驚嘆」。另提到主場作賽的壓力，葉德朗、韋祺及首度在主場出戰的韋禔均認為壓力能轉化為動力，「我們用盡110分的努力去完成比賽，爭取更好的成績」。惟葉德朗在尾段轉換至跑步賽段時曾出現小失誤，他透露當時與對手鬥得緊湊下無意中跳過自己的單車架，需要折返致付出額外1至2秒時間。

至於全國運動會統籌辦公室主任楊德強，亦有連續兩日到場觀察，他表示整體安排是暢順。被問到曾出現偏離賽道等情况，他認為經專家視察，賽道被形容是理想及適合，「有些地方或能進一步改善，例如增加指示牌，我們會整體檢視」。此外，比賽雖已在終點設有300個觀眾席，但有選手仍希望當局增設更多座位，楊德強表示空間有限，觀眾可透過現場電視直播觀賽及轉換區的運作。

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