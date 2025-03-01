全運｜三鐵測試賽一連兩日中環海濱舉行　港將讚賽道多彎路利發揮　伍泰龍因傷退賽 (15:37)

三鐵全運測試賽設有男子個人、女子個人及混合接力3個競賽項目，兩項個人賽共有98名選手參賽，其中港隊派出男將伍泰龍、黃子圖、曾祥星及洪迪朗，以及女將蔡欣妍、文麗淇及「韋氏姊妹花」韋祺和韋禔。起點設於灣仔臨時海濱花園對出海面，選手先完成750米游泳，轉換至20公里單車比賽，最後再完成5公里跑步，終點設於中環海濱活動空間。

有56名選手參與的男子組個人賽，山東隊的張璽瑞終以55分56秒首名衝線，其隊友張弛及遼寧隊的王楠賀各慢32秒和53秒得第2、3。港將黃子圖以57分45秒獲第6；曾祥星及洪迪朗排第10及14。而伍泰龍經游泳和單車賽段後仍與前兩名山東隊選手競爭，成為「領先集團」，但戰至跑步初段突決定退賽。他賽後透露早前腰部受傷，退賽是意料之中，「如果今天可以跑完，我會繼續嘗試跑，惟因腰部不適，便選擇小心行事」。曾因巴黎奧運意外被逼退賽陷入低潮，他續說：「我覺得這次游得算好，與前兩名山東隊選手一同踩車，我覺得很好玩。」曾祥星另表示雖11月全運會的港隊具體人選尚未確定，但不諱言指目標希望在男、女子個人與混合接力賽三項均踏上頒獎台，證明港隊是一支強隊。

至於同日較早前進行的女子組個人賽，共42名選手參賽，最終同樣由山東隊的楊一凡以1小時2分9秒封后，較次名遼寧隊的陸美伊快1分28秒，內蒙古隊的許心怡則摘得銅牌。港將韋禔做出1小時4分12秒獲第5，慢6秒的蔡欣妍排第6；文麗淇排第24名完賽，惟「家姐」韋祺則在單車賽段遇上爆胎需提早退賽。

韋禔賽後雖稱今次測試賽有些細節位可改善，但讚揚仍大致組織得不錯，「我覺得可以有更多人入場，運動員是因有愈多觀眾會出現更好的表現，今次已聽到大家為自己加油」。而「師姐」蔡欣妍則表示本港的濕熱天氣，以及多順時針彎路的賽道設計將有利港隊發揮，同時她又透露明午將參戰混合接力賽，希望能夠衝擊獎牌。