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足總盃︱大埔加時3：2絕殺反勝傑志入4強　陳肇鈞生涯首次連中三元：這是堅持的力量 (19:10)

香港足總盃8強今午（1日）開戰，大埔在曾落後兩球下，憑陳肇鈞職業生涯首次連中三元，在旺角大球場戰至加時以3：2絕殺反勝傑志，晉身4強。

傑志與大埔今季已交手3次，大埔2勝1負，傑志則在高級組銀牌8強淘汰對手。不過大埔一對巴西籍前鋒盧卡斯及馬卡雷拿因傷未列今仗名單。「藍鳥」開賽攻勢佔優，14分鐘由隊長費蘭度遠射收死港足隊友謝家榮十指關先開紀錄，26分鐘再由前鋒迪美路夫頭槌破網，領先2：0。大埔39分鐘由中場陳肇鈞接應傳中頂入遠柱追回一球，但之後有中堅馬高斯山度士傷出，由剛傷癒的韋法頓入替。

上半場落後一球的大埔換邊後強攻，陳肇鈞的迎頂及李家豪後上射門都未能射破門將泰利的大門；傑志亦有費蘭度傷出，換入老將艾里奧加強防守。戰至83分鐘，大埔終憑陳肇鈞在角球混戰中射門梅開二度，法定時間追成2：2平手，需加時分勝負。加時上半場大埔後衛韋法頓射門中柱彈出，戰至加時下半場115分鐘，陳肇鈞再做主角，入楔禁區射遠柱得手，第3次射破泰利大門完成帽子戲法，最終以3：2絕殺反勝傑志，晉級後將對明午3時在深水埗運動場東方對九龍城之勝方。

32歲的陳肇鈞（Philip）在職業生涯首次單場入3球，且淘汰前東家傑志，他稱別有意義，冀帶出香港足球員值得更多尊重的訊息，「希望球迷也享受很過癮的一場比賽。我覺得仍很年輕，踢完120分鐘比賽再跑多幾圈都仲得」。在大埔今場有多名前鋒受傷下，Philip串演「假9號」前場位置，他歸功全隊努力，並稱信念成為反勝關鍵，「我們落後兩球追返3球，這是堅持的力量、咬住唔放的精神，我以隊友為榮，大家同樣有鬥心毅力」，並稱球隊絕對有力量在足總盃走到最後，「希望緊接不要浪費今日的努力」。主教練李志堅透露射手盧卡斯昨晚臨時腳腫才缺陣，打亂了球隊部署，球隊未入局失兩球有一定責任，及後經調整及決心成為反勝關鍵。大埔現有港超、足總盃及菁英盃3條戰線爭冠，李志堅稱現階段不會多想，「做到就做」。

傑志出局後只餘贏港超冠軍，才能爭來季亞洲賽資格，但落後榜首大埔6分，並繼周三晚聯賽對九龍城，4日內第2次領先兩球下以2：3落敗。不過主教練卡度素稱不能比較，「上場短時間內失了3球不能接受，但球隊今場表現很好，要讚揚球員的努力，不過大埔表現更好亦有些運氣，恭喜他們。我們仍有9場聯賽，球隊會盡力做到最好」。

另一場8強，標準流浪憑雷仙奴及林遼太各建一功，在青衣運動場以2：1淘汰理文。而足總在賽前正式宣布冠忠巴士集團贊助足總盃，為期兩年，今屆命名為「冠忠巴士60周年足總盃」及換上新盃賽章，冠軍獎金由20萬元加至35萬元，亞軍則10萬元加至15萬元。冠忠巴士集團主席兼港超冠忠南區榮譽會長黃良柏表示，在冠忠巴士踏入60周年，今次贊助足總盃60萬元，每屆各30萬元。南區明晚6時30分在青衣運動場對港會。

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