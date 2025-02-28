桌球｜吳安儀回想失落職業賽兩年悔恨　決心靠自己爭取成就重奪資格 (20:58)

吳安儀今日首次到訪啟德體藝館，並接受一眾本地傳媒訪問分享近年心路歷程，由2021年首戰WST、2023年失落資格，憑近年佳績經過兩年終重返職業賽，「起初打咩都唔識，準備入場前和球手一起等都好緊張，不過是進步最快的兩年，奈何壓力大了，多個關鍵排名賽都發揮不好，希望汲取經驗，今次盡量發揮自己水平」。

為爭重返職業，安儀承認近兩年打排名賽有壓力，「就算今年唔得，都想爭取第2年上返去⋯⋯」說到此她感觸起來，「這兩年有點迷失，太想上返職業賽，導致兩年季尾都表現不好」。

她重提最難忘在2023年世界賽決賽，自己只能做觀眾，將去留命運交由兩名比賽球手的感覺，「當刻好希望其中一人贏，我排名就可掹車邊取得資格賽打返職業，最終賽果未如意，且感覺很難受，自己條路像要交給其他人決定」。她說事後不開心很久，終下定決心，「太想打返職業變得壓力太大，忘記這也可以是動力。後來決定要靠自己，集中返每場比賽，就慢慢打返好」。

吳安儀本月9日早上將到啟德體藝館，參與世界格蘭披治桌球大獎賽的表演賽，對泰國籍世界一姐勒查露，「希望藉今次機會可以令更多人知道其實都有女職業球手，對推廣女子桌球都有很大幫助」。她笑言在港打比賽會緊張點，又期望香港首辦排名賽後，可吸引更多亞洲球迷來港，「以往在海外比賽有少少自己一個比賽感覺，現在香港主場有家人和很多朋友來睇，有種更加精神感覺」。

對於卓林普及奧蘇利雲成為香港居民，安儀稱當日看到新聞時也很興奮，又笑言最近受奧蘇利雲啟發，也開始鍾意行山，「我在香港時也開始去不同地方行山，住了香港多年都不知好多地方原來望落咁靚。因經常飛到海外比賽，會有種好累或講不出的壓力，行到山頂感覺好精神，現在行完山後打比賽都打得好點」。

兩名港將傅家俊及吳安儀將先後參與兩場表演賽，大會將免費派發各2000張門票予中國香港桌球總會、青少年團體、學校、慈善團體等，及經官方社交網送贈給已買正賽門票的觀眾。

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